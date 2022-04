Sabadell recorda les víctimes de la Covid-19

L’ajuntament de Sabadell ha recordat aquest matí a les víctimes de la Covid-19 en un acte celebrat al Parc Taulí. L’esdeveniment que ha començat a les 12 del matí ha comptat amb les intervencions de persones en representació dels grups d’edat que representen la societat de Sabadell. Així doncs, de petits a grans s’ha recordat les vivències durant la pandèmia com les classes virtuals, el teletreball i la recuperació a poc a poc de la normalitat amb el desconfinament.

Després de les intervencions ha estat el torn de l’alcaldessa Marta Farrés, qui ha volgut destacar la capacitat de superació de la ciutat per sobrepasar la situació, recordar als gairebé 700 sabadellencs morts per la Covid-19 i homenatjar a tot el personal sanitari així com als serveis essencials i els cossos de seguretat. Farrés ha reivindicat “recuperar el soroll de la normalitat” i treballar per “cuidar-nos de nos, més i millor”.

Posteriorment, s’ha inaugurat un monòlit en memòria de leș víctimes i s’ha fet una ofrena floral on hi han participat els partits i altres entitats de la ciutat. A l’acte també ha comptat amb la participació musical d’Oriol Pedrós i Anna Urpi així com la Coral La Carena de la Unió Excursionista de Sabadell.