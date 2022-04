Cristian Tello i Jesús Rueda, accent sabadellenc en el títol del Betis

Títol amb accent sabadellenc. El Real Betis va aixecar la seva tercera Copa del Rei de la història després de guanyar al València en una trepidant final a la tanda de penals (5-4). El duel, que va acabar amb empat a un després dels 90 minuts i la pròrroga, va tenir protagonisme sabadellenc a la gespa i a la graderia.

El jugador del barri de Cifuentes, Cristian Tello, va participar de manera decisiva transformant el quart penal de la tanda en un moment clau, després de l’errada, única, del conjunt valencianista. Tello havia sortit a la gespa a la pròrroga per donar una mica d’aire a l’atac verd-i-blanc i no li va tremolar el pols des dels onze metres. És la seva segona Copa del Rei després de l’aconseguida amb el FC Barcelona el 2012.

Cristian Tello va néixer futbolísticament al Can Rull Rómulo Tronchoni, però només amb 9 anys ja va ser fitxat pels tècnics del FC Barcelona. També va militar al filial de l’Espanyol, enfrontant-se al Sabadell a Segona Divisió B, i el seu retorn al FC Barcelona seria clau per consolidar-se a l’elit. Amb Guardiola va debutar al primer equip i va guanyar també una lliga.

Després de diverses experiències a l’estranger -Porto i Fiorentina-, el Betis li va donar l’oportunitat de tornar al futbol espanyol i ja suma cinc temporades a l’Heliòpolis, signant molt bones temporades. Aquest any havia perdut protagonisme i segurament serà la seva última temporada al Betis, però podrà marxar amb el regust dolç de la Copa del Rei i un gol a la tanda de penals que passarà a la història. La dedicatòria va anar pel seu pare Joaquin, que va morir fa un any.

“Vaig gaudir com un nen”

A la graderia de l’estadi de La Cartuja, ple de gom a gom, també va haver-hi presència sabadellenca, destacant el conegut tècnic Jesús Rueda, a qui el sobrenom el delata de manera clara: ‘Betis’. El seu cor bètic des de petit, per herència del seu pare, va bategar a mil per hora durant la final: “Ha estat un gran partit, molt disputat, trepidant, i la veritat és que he gaudit com un nen, com si tingués 12 anys. Ha estat una experiència inoblidable”, explicava al Diari de Sabadell hores després de celebrar el tercer títol de la Copa del Rei del Real Betis que va aixecar el mític capità Joaquin Sánchez, un dels grans ídols de l’ex tècnic de la UE Sabadellenca de la nostra ciutat.