[Per Josep Mercadé, periodista]

La notícia de l’assassinat de l’Helena Jubany la vaig viure com a redactor del Diari de Sabadell ara fa més de vint anys. Per a un mitjà de comunicació local va ser una autèntica bomba informativa per la repercussió que va tenir. Recordo que aquella mort va provocar una gran commoció a tota la redacció. Ara, vint anys després, la ferida encara segueix oberta i revivim un d’aquells casos que resulten especialment colpidors.

El tipus d’assassinat va fer que no ens deixés indiferents i més quan d’alguna manera implicava una entitat com la Unió Excursionista de Sabadell (UES) pel fet que l’Helena Jubany en fos membre i participés en les sortides de la Secció Natura. Si fa vint anys va provocar un fort impacte, ara l’expectació és màxima amb les noves diligències judicials per intentar aclarir l’autoria d’aquella mort i el relat periodístic que genera.

El cas de l’Helena Jubany el vaig viure en la doble condició de periodista i també de soci de la UES. L’entitat ha estat en tot aquest afer el subjecte passiu però a qui s’han dirigit moltes mirades com reclamant una responsabilitat que possiblement no li pertoca més enllà dels requeriments judicials que hi ha hagut. De fet, l’assassinat, suposadament, el van cometre una o més persones, no pas una entitat.

La vinculació es va centrar en una de les seccions que funciona gairebé com una família. La Secció Natura, des de la seva creació, ha posat de manifest una gran capacitat per dur a terme activitats molt interessants i ha aconseguit la fidelització i el reconeixement de les persones que participen en les sortides programades.

Com passa a altres entitats de la ciutat, no sempre és fàcil un relleu generacional dels membres que estan al davant. Però això no treu que la Secció Natura mantingui un alt nivell i una gran exigència en la seva programació. Per tant, cal evitar confusions i separar el que puguin haver fet determinades persones a títol individual de la resta de l’entitat.

Malauradament, no sempre és fàcil i massa vegades veiem que alguns mitjans de comunicació practiquen un injust assetjament cap a persones que pel sol fet de tenir una certa responsabilitat en una entitat se’ls vulgui presentar com a parts implicades en aquest assassinat. En aquest sentit, la decisió de deixar de ser sòcia de la UES la persona imputada que va declarar divendres passat davant del jutge va ser molt encertada. Tot i que no serà fàcil evitar que les mirades segueixin recaient sobre l’entitat.