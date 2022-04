El comerç al Centre de Sabadell: un 85% de botigues obertes el 2021

Sabadell Centre, 2021. 848 locals oberts, 150 tancats. El 85% dels establiments comercials del centre de la ciutat mantenen la seva activitat, una xifra a mig camí entre l’any pre-pandèmia (86%) i l’any Covid (84%). La dada és positiva: “Sabadell està per sobre de la resta de municipis analitzats pel que fa al gruix de comerços oberts”, explica Jordi Obradors, gerent de la Fundació Comerç Ciutadà i director de l’Observatori dels Centres Urbans.

Els establiments comercials de la nostra ciutat han afrontat la crisi –i recuperació– de la Covid amb més estabilitat que altres municipis de l’Arc Metropolità com Granollers, Mataró o Terrassa, i els locals oberts a Sabadell estan per sobre de la mitjana dels municipis analitzats, segons l’últim informe de l’Observatori, que ha analitzat 9,28 quilòmetres i 998 comerços de la ciutat.

Els negocis que més han obert a Sabadell els darrers quatre anys són les botigues de moda i els serveis professionals (assessories, arquitectes…), amb una trentena de nous establiments cadascun. Però també són els que més tancaments han patit: ara hi ha una quarantena de negocis de moda menys a la ciutat. I trenta serveis tècnics menys. En aquest sentit, els que han registrat un major nombre d’obertures que tancaments són els serveis i els establiments d’alimentació.

El perfil comercial del Centre

El comerç continua sent l’activitat principal al Centre i representa cinc de cada deu establiments. Si bé s’ha viscut una petita davallada del gruix de botigues respecte al total de locals –l’any 2018 representava un 52%–, l’eclosió del comerç online no fa perillar el tradicional. “Cada cop es valora més l’experiència de compra i l’atenció postvenda, el comerç tradicional no desapareixerà si s’ofereix el que no poden oferir les plataformes digitals”, expressa Obradors.

Si bé la rellevància del comerç s’ha mantingut a la nostra ciutat d’un any a un altre, els serveis (29%) guanyen terreny a l’hostaleria (19%). El 2021, s’han perdut un 1% de bars i restaurants respecte a l’any anterior, un espai que han ocupat els serveis.

El 2020 va ser un cop dur pel comerç. L’Observatori dels Centres Urbans permet analitzar l’impacte de la Covid-19 sobre els establiments: durant el primer any de pandèmia es va tancar només el 2% dels locals i es van mantenir un 84% dels establiments amb activitat. A la resta de municipis analitzats (Olot, Vic, Terrassa, Mataró i Granollers), només el 81% dels locals mantenien l’activitat (-3%).

De l’informe també es desprèn que Sabadell genera confiança inversora. Del total de locals en moviment –obertures, tancaments o canvis de sector–, el balanç del 2021 és positiu. És a dir, dels negocis que han patit aquests canvis, s’han donat un 30% més d’obertures o canvis de mans que de tancaments. “Sabadell genera interès”, apunta Obradors.

De fet, un testimoni l’avala: “Estem situats al centre neuràlgic de la ciutat, un espai amb molta vida, on es troben gran part dels comerços, activitats d’oci, serveis bàsics, la xarxa pública de transport…”, valora Jordi Doval, propietari de Creixent Salut Integral, un centre terapèutic que aquest any ha obert a Sabadell. En aquest sentit, veu l’atractiu d’una ciutat que “està creixent” i d’una societat “propera, amable i compromesa”.

El 2021, doncs, dels locals en moviment, s’han engegat més negocis dels que s’han acabat tancant. Durant la pandèmia, la tendència va ser diferent i es van tancar pràcticament els mateixos locals dels que es van obrir (-5%).

Carrer de Sant Pere, en estudi

“El comerç del Centre està molt distribuït, tot i que es veu certa concentració a la Rambla, el passeig de la Plaça Major i la zona peatonal”, apunta Obradors. Segons el mateix estudi, el carrer de Sant Pere i la zona de vianants del voltant concentra una part important de locals inactius des de fa més de quatre anys. En global, al Centre hi ha una seixantena d’establiments amb la persiana abaixada des del 2018, un 40% dels locals tancats al nucli urbà. “Cal recuperar aquest espai”, apunta Obradors. Un carrer que, tot i convertir-se en plataforma única per a vianants el novembre del 2019 no ha recuperat el pols comercial. “L’administració hi pot actuar: facilitant les llicències, ajuts al lloguer…”.

També assenyala un nou punt, la Via Massagué. La proposta de Sabadell Comerç Centre passa per crear una plataforma única. “És hora de la via Massagué, fa 30 anys que està igual. I és el cordó que ens uneix amb la Creu Alta”, apunta el gerent de Comerç Centre.

Les compres: quan i com?

Els carrers centrals de Sabadell els transiten 79.680 persones cada dia. L’afluència mitjana encara és menor a la del 2019 (95.000), però ha superat els vianants que passejaven pels carrers centrals el 2020 (69.000). Si bé els dijous (92.310) i divendres (93.510 persones) són els dies de la setmana amb més flux de vianants, els dies amb més clientela a les botigues del Centre són els divendres (126.541).

El dissabte és un dels dies amb menys vendes de la setmana, però l’índex de reconversió –compres entre vianants– és el més gran. És a dir: la gent que hi ha al carrer aprofita per comprar.