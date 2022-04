Lluís Carreras: “El Sabadell s’ha guanyat el respecte dels rivals”

A Pedro Munitis no li agrada pronunciar la paraula play-off, però ara mateix està en boca de qualsevol aficionat arlequinat. Quan només falten cinc jornades per abaixar el teló, el Sabadell és un dels implicats en l’apassionant lluita per dues places que condueixen a la fase d’ascens a Galícia. L’ex tècnic arlequinat, Lluís Carreras, entén la postura del càntabre, però veu “opcions reials de play-off”.

Els duels directes fins al final de la lliga regular seran constants. Alguns equips, com el mateix Sabadell, n’afrontaran quatre. Aquesta circumstància o l’average particular i general davant l’elevada possibilitat d’empats a punts són factors claus. Es podria dir que comença un play-off de cinc jornades… per accedir al play-off definitiu.

Un escenari que en el cas del Centre d’Esports era impensable fa cinc mesos després de caure 3-0 a Valdebebas davant el RM Castilla i es consumava la destitució d’Antonio Hidalgo. Llavors s’hauria signat una permanència més o menys tranquil·la. L’arribada de Munitis va tenir un efecte revulsiu impressionant i l’escalada ha estat històrica, situant l’equip arlequinat entre els candidats al play-off. De fet, ja va assaborir una jornada la posició de privilegi.

“Crec que el Sabadell acabarà dins”

Arribats en aquest punt, hem volgut analitzar des de diferents angles la situació i les claus per gestionar-la de la millor manera. L’ex tècnic arlequinat Lluís Carreras, artífex de l’ascens a Segona A en la inoblidable tarda d’Ipurúa la temporada 2010/11, entén la postura de Munitis. “Cadascú ho afronta a la seva manera i em sembla molt bé. El club ve d’una etapa de patiment pel descens de categoria i un mal inici de temporada. Ara ha arribat fins aquí i té opcions reials de play-off. Jo ho puc dir amb la boca ben oberta perquè estic a fora. A més, penso que el Sabadell, amb el seu joc i els resultats, s’ha guanyat el respecte dels rivals. Allò de la por escènica. He vist bastants partits i la seva dinàmica em fa sentir optimista. Crec que acabarà dins”.

De totes maneres, Carreras adverteix que “no s’ha de prendre com una obligació. Potser a principi de lliga ho era, però ara és un escenari molt diferent. No es pot afegir pressió i si no s’aconsegueix, tampoc es podria considerar una decepció. El més sorprenent és que encara hi hagi 10 equips amb possibilitats. Això no s’havia vist mai”. D’altra banda, el tècnic de Sant Pol de Mar creu que “si el Sabadell és capaç de guanyar els dos pròxims partits contra Nàstic i Barcelona B haurà donat un pas gairebé definitiu cap el play-off. Seria reforçar la seva dinàmica positiva i això donaria una enorme confiança fins al final”.

El calendari dels 10 candidats

At. Balears 51 punts

F: Vila-real B

C: Castelló

F: UCAM Múrcia

C: At. Sanluqueño

F: San Fernando

Alcoià 50

C: Albacete

F: Betis Deportivo

C: Andorra

F: Cornellà

C: Gimnàstic

Sabadell 49

C: Gimnàstic

F: Barcelona B

C: Cornellà

F: Linares

C: Algesires

Algesires 49

F: Castelló

C: Sevilla At.

F: San Fernando

C: RM Castilla

F: Sabadell

Gimnàstic 49

F: Sabadell

C: B. Linense

F: Albacete

C: Sevilla At.

F: Alcoià

Barcelona B 48

F: San Fernando

C: Sabadell

F: Sevilla At.

C: Castelló

F: UCAM Múrcia

Linares 48

F: UCAM Múrcia

C: San Fernando

F: B. Linense

C: Sabadell

F: Sevilla At.

San Fernando 47

C: Barcelona B

F: Linares

C: Algesires

F: Costa Brava

C: At. Balears

Castelló 46

C: Algesires

F: At. Balears

C: Vila-real B

F: Barcelona B

C: Cornellà

RM Castilla 46

C: Cornellà

F: Vila-real B

C: Costa Brava

F: Algesires

C: Betis Deportivo