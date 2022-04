Rècord de participació en el Memorial Fidel Bagán

Més de 140 corredors cadets i júniors van prendre part del XXVI Memorial Fidel Bagán. Puntuable per a la Copa Catalana i organitzada per la Penya Ciclista Palomillas, l’edició d’enguany va ser una de les més participatives des de l’any 1997.

Els ciclistes júniors més ràpids en recórrer els 67,5 quilòmetres de les 25 voltes al circuit de Can Gambús van ser Grigorii Skorniakov, de la Penya Ciclista Baix Ebre, seguit d’Ilya Savekin, del Club Ciclista Catalunya-Barcelona, i, de Danil Zarakovskiy, també de la Penya Ciclista Baix Ebre.

La classificació de metes volants també va estar encapçalada per Grigorii Skorniakov. La Penya Ciclista Baix Ebre va finalitzar la prova com a millor equip. En la categoria de noies elit, la guanyadora va ser Raquel Torrell, del Groupe Abadie-Le Boulou. Després de la disputa del Memorial, la classifiació de la Copa Catlana Júnior 2022 està encapçalada per Luis Fernández, amb 57 punts, seguit de Vladimir Goncharov, amb 51 punts.

Domini del Purito-Tadesan-Núria

En la categoria cadet, el guanyador va ser Joel Munté, de l’equip Purito-Tadesan-Núria. Tant la segona com la tercera posició van ser per a ciclistes del mateix equip, Roger Pareta i Adrià Pericas, respectivament. La mitjana en cadets va ser de 45,5 quilòmetres per hora, en un total de 54 quilòmetres.

La classificació de les metes volants també va estar liderada per Joel Munté. El guanyador per equips va ser el Purito-Tadesan-Núria, que va ocupar les cinc primeres posicions de la cursa. La classificació de la Copa Catalana en categoria cadet està encapçalada per Roger Pareta, del Purito-Tadesan-Núria, amb 100 punts.

Reconeixement a Bagán

El Memorial Fidel Bagán ret homenatge a l’expresident de la Penya Ciclista Palomillas, Fidel Bagán Alegret, que va morir l’any 1996. Bagán va entrar a formar part de la Penya Ciclista el 1960 i va ser president en dos mandats: el 1968, i entre el 1985 i el 1994.

A l’entrega de trofeus van assistir-hi, entre altres, la vídua i els seus fills.