‘Motoret’ Sala parla de les opcions de play-off del Sabadell

Pedro Munitis no pronuncia la paraula play-off , però ara mateix està en boca de tots els aficionats del Centre d’Esports. Quan només falten cinc jornades, han començat les càbales entre els 10 candidats a les dues places de privilegi pendents. L’exjugador arlequinat i ídol de l’afició, Josep Maria ‘Motoret’ Sala, analitza per Diari de Sabadell les opcions de l’equip arlequinat. A més, amb una dada important: coneix bé al tècnic càntabre perquè van compartir vestidor al Badajoz.

Josep Maria Sala va viure un ascens amb el Sabadell, en aquest cas a Primera Divisió, la temporada 85/86. En la seva segona etapa arlequinada, després de gaudir a l’elit del futbol en diversos clubs com Albacete, Badajoz o Mallorca, va disputar una fase d’ascens a Segona A amb el sistema de lligueta sense èxit. Es va creuar el Burgos.

La temporada 97/98, a Segona Divisió, Sala va coindir amb Pedro Munitis en un equip dirigit per Lotina primer i Peiró després. “És una excel·lent persona i per sobre de tot, destacaria la seva humilitat. Vam viure una gran experiència”, recorda. Se n’alegra del seu èxit al Sabadell i entén que el càntabre no vulgui pronunciar la paraula play-off. “S’ha de valorar d’on venim. Munitis va agafar l’equip en una posició molt delicada i s’ha passat de lluitar per la permanència a aspirar a un lloc de privilegi que no era l’objectiu quan ell va arribar. Munitis sap que ara cal molta tranquil·litat i no vol afegir gens de pressió als seus jugadors”, explica el de Sant Hipòlit de Voltregà.

Ara continua lligat al món del futbol com a entrenador personal de joves futbolistes a través de la seva acadèmia ‘Motoret Sala’, agafant el sobrenom que el Diari de Sabadell li va donar en la seva primera etapa d’arlequinat. “Em va quedar per sempre això del Motoret i jo encantat”, diu.

“És temps de somiar”

L’afició ho viu amb il·lusió. També ha experimentat la metamorfosi de l’angoixa per una situació de descens al patiment per accedir a un play-off. “A aquest patiment ens hi apuntem tots”, resumeix Jordi Martínez, president de la Penya Honor 1903, la més sorollosa de la Nova Creu Alta. “No ho esperàvem, però penso que parlar del play-off no significa afegir pressió. De fet, la pressió ja existia des de l’inici de temporada quan l’objectiu, deien, era el retorn al futbol professional. Ara, després d’una gran trajectòria des de l’arribada de Pedro Munitis, se’ns ha plantejat la possibilitat i hem d’estar tots units per intentar aprofitar-ho. Ens toca somiar”.

Tot i l’última derrota a Andorra, el Jordi veu l’equip “amb molta confiança” i espera la resposta de l’afició. Per la seva part, Honor 1903 prepara alguna sorpresa per aquest diumenge, amb l’objectiu de donar ambient i color a les graderies del Gol Nord on s’ubiquen.

El calendari dels 10 aspirants

At. Balears 51 punts

F: Vila-real B

C: Castelló

F: UCAM Múrcia

C: At. Sanluqueño

F: San Fernando

Alcoià 50

C: Albacete

F: Betis Deportivo

C: Andorra

F: Cornellà

C: Gimnàstic

Sabadell 49

C: Gimnàstic

F: Barcelona B

C: Cornellà

F: Linares

C: Algesires

Algesires 49

F: Castelló

C: Sevilla At.

F: San Fernando

C: RM Castilla

F: Sabadell

Gimnàstic 49

F: Sabadell

C: B. Linense

F: Albacete

C: Sevilla At.

F: Alcoià

Barcelona B 48

F: San Fernando

C: Sabadell

F: Sevilla At.

C: Castelló

F: UCAM Múrcia

Linares 48

F: UCAM Múrcia

C: San Fernando

F: B. Linense

C: Sabadell

F: Sevilla At.

San Fernando 47

C: Barcelona B

F: Linares

C: Algesires

F: Costa Brava

C: At. Balears

Castelló 46

C: Algesires

F: At. Balears

C: Vila-real B

F: Barcelona B

C: Cornellà

RM Castilla 46

C: Cornellà

F: Vila-real B

C: Costa Brava

F: Algesires

C: Betis Deportivo