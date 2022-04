‘Connexió Wasabi’: Tastar el Japó sense un vol de 10.407 km

La Fira Sakura Matsuri arrenca al recinte de Fira Sabadell amb un matí ple de visites escolars i una tarda familiar. Les exhibicions d’arts marcials i l’espai ‘Samurai Experience’ cremen l’adrenalina de la canalla, mentre que els estands de marxandatge del món manga conciten l’interès dels adolescents. La zona gastronòmica, per la seva banda, és el punt d’avituallament de pares i mares. Avui segueixen les xerrades sobre sèries que formen part de l’imaginari col·lectiu dels 80 i 90, com ‘Bola de Drac’, ‘Oliver i Benji’ i ‘Sailor Moon’. Un tast de la cultura nipona sense viatjar (per ara) els 10.407 quilòmetres que separen Sabadell de Tokyo.

Ha arribat el dia de les corredisses. Centenars d’escolars s’amunteguen als estands de marxandatge de les seves sèries i mangues favorits, mostrant -des de l’espontaneïtat la connexió entre la cultura japonesa i l’occidental. Una relació promiscua i que (qual fil invisible) s’ha traspassat generació rere generació en els darrers 40 anys. Qui ahir mirava Bola de Drac, ara té un fill que mira Naruto.

I si el matí és per la canalla, la tarda va estar protagonitzada per les generacions que ara habiten la dècada dels 30 o dels 40 anys.

La canalla ja no mastega xiclets, sinó que mengen galetes amb la forma de Doraemon i snaks de Hello Panda. Els hi proveeix la parada de Yokomo Original Market, amb Enric Font al capdavant. “També agraden molt els frescos Ramune, que vendrien a ser unes gasoses amb gustos com el lixi o les peres”, diu, en referència a dues fruites molt apreciades en la cultura japonesa. Els Pocky (una mena de Micados de gustos variats) o els caramels de llet i menta també tenen prou sortida en aquest vending 24 hores establert a Sant Cugat i que preveu obrir establiment a Sabadell abans que acabi l’any.

De fet, la zona gastronòmica ocupa un espai dins l’estoma de tots els assistents. No ja de dolços, sinó de ben salat. Així, és fàcil veure a mig matí qui canvia un esmorzar de forquilla de cap i pota per unes gyozes ben japoneses. BeNoodle, els take away Misushi i Kitsune, l’imminent restaurant Bokoto… Establiments de Sabadell que ofereixen tasos dels seus productes ja cuinats a la fira.

Wasabi de Viladrau

O si preferiu, només els ingredients. És el cas de Wasabi del Montseny, un agroprojecte de cultiu de planta fresca de wasabi a Viladrau, des de la cara nord del Montseny. Pau Gelman explica: És una planta molt delicada, sensible als canvis de temperatura, a la insolació, a la qualitat de l’aigua…”, sosté. D’aquí que els de Viladrau siguin els únics productors de wasabi fresc al Sud d’Europa i un dels 10 que ho fan fora del Japó. “Proveïm restaurants d’alta gamma, però també en venem per internet”, assegura. Una comanda mínima de 50 grams pot sortir per 12 euros. Un preu assequible per fer un sopar especial amb wasabi original, afegeix Gelman.

La passejada ens porta ara al sector tèxtil, de la mà dels kimonos de la marca ELE.DE.LA. Laura Godés explica que han adaptat una mica l’estil: “Hem europeïtzat la confecció, per tal que ens resultin més fàcils de portar aquí, però sense perdrw l’essència japonesa”, explica.

Viatges d’anada i tornada, com es que promociona Sabadell Viatgera, l’agrupació de les agències de viatges de Sabadell mancomunades sota aquest paraigua. Arnau Solsona explica possibilitats de ruta com el Japan Rail Pass (una mena d’interraïl, però en format AVE) o els 10 dies de la ruta Nakasendo entre Tokyio i Kyoto.

Manga, refugi LGTBIQ+

El món que ens porten les noves generacions s’assembla -en alguns aspectes- al món que somniem. N’és paradigma l’estand dels artistes Loqui i Simon, arribats de Barcelona i Gavà, qui porten a Sabadell les seves làmines il·lustrades, adhesius i pegats per brodar a la jaqueta. Què en tenen, de diferent? Que els motius de manga amb els que estan il·lustrats inclouen els colors de les banderes de sexualitats no normatives, com la no-binària, la trans*, gai, lesbiana…

“Algunes de les enganxines porten banderes explícites, mentre que d’altres només els colors, d’una manera implícita, explica Loki. “D’aquesta manera, si un noi o noia té una família que no accepta la seva sexualitat, pot lluir l’enganxina igualment sense ser exposat”, explica. Un espai de seguretat, alhora reivindicatiu.

També es troben estands més occidentals, però dins la galàxia del col·leccionisme o allò que s’ha denominat -en el millor sentit de la paraula- el món friki. Com ara El caldero de Sabrina, arribada de l’Hospitalet, qui ofereixen tot tipus de marxandatge relacionat amb el món de Harry Potter.

Un dels punts forts són les cerveses de mantega (sense alcohol, no us preocupeu), que repliquen les pròpies begudes de la taverna de Hogsmeade. També té llibres (unofficial) sobre Harry Potter i la filosofia o una comparativa entre l’Evangeli i el jove mag. “Porto 20 anys dins el món Potter, és part de la meva vida”, afirma Sabrina, qui també fa tallers de varetes de mag o pocions, en les que ella mateixa es caracteritza com a professora de Hogwarts.

No hi pot faltar la literatura japonesa, que l’editorial Lapislàtzuli aporta amb la seva col·lecció de grans autors japonesos. L’editor Jon López de Viñaspre explica que han estat traduïts al català per Ko Tazawa, qui arribà a Catalunya als 80 i des de llavors ha fet de ponts entre ambdues comunitats.

Tot l’abril

Es clou així un llarg mes d’abril, en el que les activitats paral·leles de la Sakura Matsuri han fet, com recorda el regidor juntaire Lluís Matas, “que Sabadell respiri al Japó”.

La fira és la cloenda, però justament la inaugura de la mà de l’alcaldessa Marta Farrés; el cònsol general del Japó, Yasushi Sato; i la tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament econòmic Montse González.