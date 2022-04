Esquerra proposa que l’Ajuntament condemni l’anomenat Catalangate

El grup municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament proposa que la institució “condemni l’espionatge polític, que suposa una flagrant vulneració de drets humans fonamentals reconeguts”, arran del Catalangate. ERC també vol que el consistori “manifesti el seu suport i tota la solidaritat a les almenys 65 persones” del moviment independentista que han estat víctimes del ciberespionatge de l’estat espanyol, i que “exigeixi” al govern espanyol la investigació, les explicacions i les responsabilitats pertinents “davant d’aquesta pràctica il·legal d’espionatge contra la dissidència política”. Els republicans sabadellencs han vehiculat la proposta a través d’una moció que es debatrà al Ple de dimarts i que, a més, planteja que la corporació reafirmi “el seu compromís democràtic de defensar els drets i llibertats de la ciutadania” i defensi “que es respectin els tractats i convenis internacional per a la protecció dels drets humans i dels drets civils i polítics”.

Causa general contra l’independentisme

L’alcaldable i portaveu republicà, Gabriel Fernàndez, ha afirmat: “Els últims cinc anys, el govern espanyol (el del PP i el del PSOE) no ha tingut cap mania de saltar-se la Constitució que permanentment diuen que defensen per espiar un moviment del tot pacífic i democràtic: per vulnerar els drets de polítics, però també d’activistes, periodistes i advocats. La ministra Margarita Robles ho ha admès sense gaires miraments i el president Pere Aragonès li ha demanat que dimiteixi. Aquesta nova salvatjada s’emmarca dins la causa general contra l’independentisme, que consisteix en la criminalització d’una opció política legítima i en la vulneració dels drets individuals i col·lectius dels qui la lideren, la defensen o, simplement, en formen part. Sabadell, coma gran municipi del país i, fins i tot, com a ciutat on hi ha hagut sospites d’espionatge polític, ha de dir-hi la seva”. Fernández ha reblat: “Amb els drets humans fonamentals, no s’hi juga ni s’hi frivolitza. Capitalitat també és posicionar-s’hi a favor, plantar-se políticament i posar Sabadell al costat de les àmplies majories del país”.