El sabadellenc Joan Soteras presenta el seu programa per la FCF

“Guanya el Futbol. Guanyes Tu” és el lema escollit per Joan Soteras per a les eleccions a la Federació Catalana de Futbol on els clubs són la part central de tots els punts i propostes. L’expresident de la Federació Catalana fins fa poc ha iniciat la seva precampanya en un entorn futbolístic: un pavelló de futbol sala, a Sant Feliu de Llobregat, on ha exposat davant de més de 250 persones i nombrosos clubs el seu programa per futbol i futbol sala.

Sota el lema “Guanya el Futbol. Guanyes Tu”, l’equip que acompanyarà a Soteras en aquesta cursa electoral, han anat desgranant en càpsules de vídeo de 40 segons els principals punts i propostes de millora per la Federació Catalana de Futbol. “Em presento a la reelecció per acabar la feina que la Covid va aturar i modernitzar la Federació Catalana perquè continuï sent un referent a la RFEF”, ha explicat Soteras en el seu discurs.

Clubs taurons

Tots els punts i propostes tenen un eix vertebrador: el club. En aquest sentit, destaca l’especial protecció social i esportiva que l’equip de Joan Soteras vol brindar als clubs petits davant el que ha anomenat “clubs taurons”. La iniciativa vol protegir els clubs modestos davant d’aquells clubs negoci mitjançant ajudes directes i quotes que gravin als “clubs taurons”.

“Guanya el Futbol. Guanyes Tu” també ha volgut posar en valor la figura del subdelegat, ja que “millorarà l’atenció individualitzada a tots els clubs de Catalunya” i ha garantit “no tan sols la continuació de totes les campanyes, sinó la creació de nous ajuts econòmics en benefici dels clubs”, amb una xifra que supera el 4.000.000 €. Soteras ha anunciat un Pla de Competició on el Futbol Base passarà a dir-se Futbol Formatiu i es competirà per anys de naixement i no per categories i on es treballarà en grups més reduïts per facilitar la conciliació familiar. Per la seva banda pel Futbol Amateur, on també es treballarà en grups més reduïts per disminuir quilometratge, s’ha anunciat un pla per millorar la piràmide causada per la Covid on es prioritzaran els ascensos sobre els descensos i els formats playoffs.

Pel futbol femení ha anunciat la creació d’un Comitè propi que estarà dirigit per l’exjugadora internacional Laura Ràfols, que s’incorporarà a la Junta Directiva. Susanna Puell (Àrea Esportiva i Social), Mònica Garcia Planas (Àrea Jurídica) i Montse Altimira (Àrea Econòmica) són les novetats en la llista del precandidat Joan Soteras.