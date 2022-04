Cosplay: les disfresses japoneses que arrassen entre els joves aficionats al manga

Qui no ha somiat mai convertir-se en el seu personatge preferit i viure les seves aventures? Fer-ho és gairebé impossible, però dins del món del manga hi ha una alternativa: el cosplay. Aquesta mena de disfresses originals del manga i l’anime japonès fan que qui les porta es pugui sentir més a prop dels seus ídols. Com és costum a qualsevol fira de temàtica nipona al Sakura Matsuri també hem pogut veure a molts joves, i alguns no tan joves, caracteritzats dels personatges que més els agraden.

És el cas de la Kate Nazarenko i la Taya Kovach, dues joves refugiades ucraïneses residents a Sabadell des del principi del conflicte amb qui mitjançant el traductor ucraïnès-català ens hem pogut comunicar. “Vam començar a fer cosplay ara fa un any gràcies a un amic i venir a la fira ens ha servit per distreure’ns una mica de la situació que vivim”, explicaven les joves.

Per la Irina Mendoza aquest món és divertit, sorprenen a qui les veu i els encanta que els demanin fotos. “M’agrada el cosplay perquè fiar feliç a la gent”, ens deia Mendoza. Tant ella com la seva amiga Emma Santiago anaven disfressades de la popular sèrie Evangelion.

Al preguntar com havien conegut la fira molts joves ens han dit que gràcies a internet o la publicitat que aquests dies omplia els carrers de Sabadell. És el cas de l’Ariadna Segarra i l’Aike Molero qui ens han explicat com la seva afició a l’anime els va portar a provar també el cosplay i voler-ne imitar els seus personatges. Algunes de les seves sèries preferides són Boku no heroe academy, Kimetsu no yaiba o la famosa Shingeki no Kyogin.

Durant la segona jornada de la fira del Japó s’han pogut veure cosplays ben variats al recinte de la Fira i fins i tot s’ha organitzat un concurs per triar-ne la millor amb els premis de mangues i totebags d’animes. La guanyadora, per cert, ha estat la Kate Nazarenko.