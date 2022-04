El Museu del Gas, sense perspectives de reobrir

Ja fa tres anys i mig que va tancar el Museu del Gas, i des d’aleshores, no s’ha concretat cap moviment per reobrir-lo. I la previsió és que la persiana continuï abaixada. Fonts de la Fundació Naturgy, propietària de l’emblemàtic edifici de la plaça del Gas (Centre), asseguren que “la companyia encara no té decidit quin serà l’ús a què destinarà l’edifici”. Tanmateix, fonts del Govern de Sabadell asseguren que “s’estan treballant diferents opcions”, sense més concreció, per la seva singularitat i la ubicació on es troba.

El tancament es va produir l’octubre del 2018, després de diversos mesos en què aleshores la Fundació Gas Natural (ara Naturgy) ja va posar sobre la taula el futur d’aquest museu. Finalment, es va optar per canviar el model i traslladar l’activitat a la seu de la companyia, a Barcelona. Malgrat prendre aquesta decisió, la companyia va assegurar aleshores que continuaria vinculada a Sabadell a través del programa Ciutat i Escola.

El Museu del Gas es va inaugurar el desembre del 2011 a l’antiga seu de la companyia, un edifici modernista protegit que el 1899 havia construït l’arquitecte sabadellenc Juli Batllevell i que es va acabar de rehabilitar el 2012, segons el catàleg del patrimoni local. La ubicació escollida va ser Sabadell perquè, fins al 2006, la companyia tenia una exposició permanent sobre la història del gas i de l’empresa a la seva seu del portal de l’Àngel de Barcelona, però en traslladar-se a la Barceloneta, va sorgir la proposta de crear un museu més gran que es va decidir ubicar en aquest edifici sabadellenc de la seva propietat.

Diferents activitats

A part de les activitats de divulgació de la història del gas, amb una agenda pròpia i visites escolars de tot Catalunya, el museu es feia servir per a altres esdeveniments culturals. Per exemple, els diumenges del mes d’abril del 2016 s’hi van fer els Vermuts de l’Embassa’t al Museu del Gas. Anna Moliner, Maria Arnal i Marcel Bagés i Marion Harper van ser alguns dels artistes convidats que van actuar a la terrassa d’aquest equipament, amb una vista excepcional de Sabadell.

Una plaça amb diverses carpetes pendents

A la plaça del Gas, dos dels grans edificis que hi ha estan tancats. D’una banda, el Museu del Gas, a la façana est. I, d’altra banda, la Casa Grau al costat nord, també protegida pel patrimoni de Sabadell, però en desús i en situació d’abandonament. Tot i que l’Ajuntament ja va afirmar mesos enrere que no té previst rehabilitar-la per l’elevat cost econòmic que pot tenir, hi ha sectors que creuen que es podria cedir a una institució pública o a una empresa privada perquè li doni un ús.