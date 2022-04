Aarón Rey recorda “la tristor i sentiment de buidor” del futbol de pandèmia

Tornada a la normalitat. Aquest diumenge la Nova Creu Alta viurà, amb la visita del Gimnàstic de Tarragona, el primer partit sense l’obligació de col·locar-se la mascareta. Significa una tornada a la normalitat del futbol de sempre, el que va desaparèixer de cop el mes de març del 2020 quan es va decretar el confinament general. El 4 de setembre del 2021 va tornar el públic a l’Estadi, 552 dies després de l’últim partit amb gent, amb limitacions i restriccions.

El món de l’esport va quedar molt afectat amb la irrupció de la Covid-19. No només per l’aturada global de totes les disciplines sinó per la repercussió que va tenir posteriorment en l’aficionat quan es van reprendre les competicions a porta tancada. La impactant imatge d’una Nova Creu Alta buida mentre es jugava una lliga quedarà gravada per sempre. Sense l’ànima del futbol, l’afició.

El jove migcampista del Centre d’Esports, Aarón Rey, recorda el desconcert dels primers dies. “Havíem jugat al camp de l’Espanyol B i el dilluns, mentre fèiem l’entrenament de recuperació, ens van dir que parava la lliga. Era un moment clau del campionat. Aquella setmana rebíem el Barcelona B en un partit molt important. Es parlava de dues setmanes, però la incertesa era total. Al final es va confirmar el confinament. En el meu cas, tancat amb la meva parella en un habitatge de 70 metres quadrats i a mil quilòmetres (Galícia) de la família”.

Regust agredolç de l’ascens

També va quedar a l’aire la possibilitat de jugar el play-off. “Tot eren rumors i el club va decidir fer entrenaments per videotrucada amb el preparador físic per mantenir una mica la forma. Era tot molt complicat”. Finalment, es va disputar el play-off exprés a Marbella, una experiència inoblidable i també molt atípica. Per primera vegada, el Sabadell va disputar partits a porta tancada. “Per una banda, tenies la il·lusió de pujar i per una altra, una sensació molt estranya. Un play-off hauria de ser una festa de l’afició, amb les graderies plenes, i nosaltres només escoltàvem la veu de l’entrenador i els companys”. Va acabar amb l’ascens i un regust “agredolç perquè gairebé no ho vam poder celebrar. Ara veus la festa del Betis per la Copa i nosaltres no vam poder compartir un moment tan especial amb la nostra gent”.

El moment més impactant, però, va arribar la temporada següent, quan es va haver de jugar en una Nova Creu Alta desèrtica. “Al principi semblaven partits de pretemporada. Costava concentrar-se. Puc dir que vaig gaudir de la Segona A perquè per a un jugador jove com jo significava una gran oportunitat, però al mateix temps tinc la sensació que em vaig perdre moltes coses aquella temporada. No només sentir el suport de la nostra gent sinó viure també l’ambient d’estadis plens, el futbol de debò. Va ser un futbol trist. El sentiment que ho defineix millor és la buidor”.

L’Aarón va patir la Covid-19 a l’inici d’aquesta temporada. “Van ser dos o tres dies dolents, però el pitjor va ser la tornada als entrenaments. Els músculs estaven adolorits i em va costar agafar el ritme”, recorda.

Aquest diumenge, contra el Nàstic, es pot dir que torna el futbol que havia conegut tota la vida. “Fins i tot es farà estrany veure la gent sense mascareta”, reconeix amb un somriure el gallec. “Això significa una motivació més per a nosaltres i intentarem fer gaudir a la nostra afició, a veure si podem celebrar un ascens com es mereix”.

Sense restriccions

El 4 de setembre del 2021 es van tornar a obrir les portes de l’Estadi pel públic, amb limitacions i moltes restriccions. Havien passat 552 dies. El Jordi Martínez, president de la Penya Honor 1903, reconeix que “van ser uns mesos molt dolents. Pels fidels del Centre d’Esports no poder anar cada 15 dies a la Nova Creu Alta va significar un tràngol molt dur. A més, ens vam perdre la possibilitat de gaudir de la Segona A. Va ser una temporada que recordarem amb molta tristor. Ara valorem encara més la normalitat”.