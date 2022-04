El juvenil del Sabadell derrota al Mallorca i consolida el cinquè lloc (0-2)

Amb molta personalitat. El Centre d’Esports Sabadell s’ha emportat tres punts d’or davant del Mallorca i, d’aquesta manera, consolida el cinquè lloc en la classificació. Grans dificultats davant d’un enorme rival no han estat suficients per a derrotar les intencions arlequinades.

La primera meitat ha estat molt igualada, sense grans ocasions de gol. Tots dos equips han sortit amb les idees molt clares, però finalment només un ha aconseguit obtenir un resultat positiu, ja que ha interpretat millor el partit des del principi. El més destacat dels primers 45’ ha estat l’expulsió del capità Hugo García a pocs minuts per al descans, després d’una decisió polèmica per part de l’àrbitre, qui ha vist com el migcampista arlequinat ha llançat les seves pròpies canyelleres cap a la banqueta justificant que “se’m sortien tota l’estona” i ha tingut la mala fortuna de donar-li al cap al rival a causa de l’efecte de l’aire. Clarament una acció sense intencions de causar danys en el rival però, evidentment, l’àrbitre s’ha regit estrictament en el reglament.

En la segona part, el Sabadell no ha deixat que el conjunt local s’ensenyoreixi de la pilota i del partit i ha mostrat el màxim a nivell de personalitat, defensant el cinquè lloc amb joc i molta actitud. No obstant això, el Mallorca ha estat conscient que s’ha presentat una gran oportunitat per a imposar-se i també ha sabut mostrar una gran versió, tant individual com col·lectiva.

El Sabadell ha estat més que el seu rival perquè també ha tingut major eficàcia. Als 58’, després d’un mal rebuig de la defensa mallorquina en un corner a favor de l’equip visitant, Iván Tebar ha trobat la pilota a la vora de l’àrea petita i ha posat el 0-1. Ha estat un cop dur per a un Mallorca que ha reaccionat a temps i el Sabadell ha hagut de replegar les seves línies per a no permetre l’empat. El tancament defensiu i la solidesa ha estat notable per part dels nois dirigits per Marc Nomen, que han esperat per a tornar a trobar el seu moment i faltant poc més de deu minuts per al final, Adri González amb molta potència, resistència i valentia ha realitzat un contraatac individual en els últims metres i ha posat el 0-2 final.

En el post partit, l’entrenador sabadellenc ha ofert la seva interpretació donant-li la importància merescuda “tant a una qüestió d’actitud i també a l’aspecte futbolístic. L’equip ha estat millor que el rival i ha obtingut el premi de la victòria gràcies a interpretar correctament el partit des del primer minut”.

Amb aquesta gran victòria el Sabadell s’allunya del Girona, Mallorca i Ebre per a consolidar de manera solitària el cinquè lloc en la classificació amb 50 punts. El pròxim partit serà en el Municipal d’Olímpia, dissabte que ve 7 de Maig, davant del CE Europa.

