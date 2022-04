El Tibidabo rep aquest diumenge al Pirinaica

El conjunt sabadellenc no el té res fàcil aquest cap de setmana: té l’obligació de tornar a la victòria després d’un empat i una derrota, per a no complicar-se amb la permanència. Actualment, es troba vuitè amb 30 punts, igualat amb el Ripollet, i tan sols un punt per sobre del Can Rull i dos per dalt del Natació Terrassa. Per això, necessita puntuar per a no veure’s en una situació delicada en els últims partits de la temporada.

El rival de torn és ni més ni menys que el Pirinaica, qui acumula tres derrotes consecutives i encara no ha pogut assegurar-se l’ascens. Els de Manresa sortiran al Municipal de Torre Romeu amb la intenció de sumar tres punts que acostin el gran objectiu i per això, es podria arribar a veure un interessant xoc aquest diumenge a les 12 hores.

Qui tampoc el té senzill aquesta vegada és el Can Rull, que visita aquest dissabte (16h) al Joanenc, qui segueix amb la il·lusió de lluitar pel segon lloc, encara que es troba a 6 punts del Pirinaica. Els de “Numosky” per part seva, no poden permetre una altra ensopegada després de l’estrepitosa derrota davant del Castellar i hauran de sortir a sumar en un camp complicat.

El campió de grup, el filial del Centre d’Esports Sabadell, visita al CE Sallent en un clar partit de pur compromís. Probablement, Jordi López tindrà l’oportunitat per a “provar coses noves” tal com va assegurar que faria després d’obtenir l’ascens fa algunes setmanes en el Municipal d’Olímpia. Es jugarà en el Municipal de Sallent aquest dissabte des de les 16.30 hores.

En el grup 5, la UE Sabadellenca visitarà al Montcada el diumenge (12h) en el Municipal de la Ferrería. Els del sud arrosseguen tres derrotes consecutives i tenen a 7 punts al Barbera Andalusia, qui marca la permanència. Realment un repte molt complicat per als de Sabadell, però no impossible, ja que encara queden 15 unitats en joc.

En Primera Catalana, el ja descendit Sabadell Nord acomiada la temporada davant del Vic aquest diumenge a les 11.30 hores. Serà per la jornada 26, l’última d’aquest grup 2 en la qual el conjunt sabadellenc simplement “donarà la cara” tal com va afirmar Carlos López, l’entrenador de la màxima categoria del club de Ca n’Oriac.

