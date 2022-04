Treball digne, motor de transformació social

[Per Gabriel Fernàndez, alcaldable i portaveu d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sabadell]

Arriba un nou Primer de Maig, la jornada més emblemàtica del moviment sindical des del vessant d’homenatge a tots els qui han lluitat pels drets de la classe treballadora i la més important en l’àmbit de la reivindicació dels drets laborals més enllà de les vagues generals. Hem passat tants patiments des d’aquell 1 de maig del 1886…, i les cèlebres “vuit hores de treball, vuit hores de lleure i vuit hores de descans” continuen sent, encara avui, una utopia per a la majoria de la humanitat.

Actualment, tant a escala local com, també, al país i al món, la situació laboral i econòmica és plena d’incertesa i supera, ja, la crisi del 2008. Ara per ara, els treballadors s’enfronten a les conseqüències de la crisi covid i de la crisi energètica, amb una pujada desmesurada dels preus dels productes energètics, que repercuteix de forma implacable en la classe treballadora i en els col·lectius més desafavorits. Hi ha un encariment accelerat del cost de la vida: el preu dels béns de primera necessitat puja mes a mes. I, lamentablement, la injustificable guerra a Ucraïna, que provoca el sofriment i l’angoixa de centenars de milers de persones, afegeix un punt més de tensió a aquesta crisi i afavoreix l’espiral inflacionista.

A Catalunya hi ha gairebé mig milió de treballadors pobres o en risc d’exclusió social, conseqüència d’un mercat de treball precari de manera endèmica. Aquest sistema es replica, també, a la nostra ciutat. Cada vegada més veïns de Sabadell pateixen més precarietat laboral i més pobresa laboral. A la ciutat cada cop guanya més pes el sector serveis, un sector intensiu i que s’alimenta de feines altament presencials, amb un col·lectiu laboral molt feminitzat i amb riscos evidents.

Com a membres d’una organització política radicalment republicana i d’esquerres, creiem que hem de fer front a aquesta situació a la ciutat des de tots els àmbits de responsabilitat. I estem convençuts que convé fer-ho amb lideratge públic, amb diàleg social i posant l’economia al servei dels ciutadans: liderant polítiques que generin ocupació de qualitat, i que, així, ens permetin generar riquesa i, alhora, fer progressar el conjunt de la societat. I, en aquest sentit, impulsem iniciatives com les beques Joaquima Júdez per a científiques sabadellenques, o, des del govern de la Generalitat, liderem una mobilització de 917 milions d’euros per a joves, treballadors més grans de 45 anys i dones vulnerables, i generem un pla de 519 milions d’euros més per a ajuts directes a autònoms.

Són eines ambicioses que ens permeten avançar cap a una societat republicana basada en l’equitat i el benestar, que aquest pla encaixa amb les nostres quatre línies de transformació: la social, la verda, la feminista i la democràtica.

I ens cal continuar avançant amb consens social. És per això que, a Sabadell, Esquerra Republicana tornarem a sortir al carrer demà per reivindicar-hi:

– El repartiment de la feina i un treball decent, amb condicions i sous dignes per a tothom.

– La transformació del model productiu i de consum per adequar-los a principis i valors de sostenibilitat ecològica i social, amb control públic efectiu dels sectors estratègics i dels serveis essencials.

– La regularització urgent i permanent dels migrants en situació administrativa irregular.

I us hi animem perquè cal continuar lluitant per un futur digne per a tothom, que tingui en compte el dret a ser feliç de tots els éssers humans com a prioritat en la recuperació i la transformació del país. I perquè cal, també, reconèixer la feina de tants que ens han precedit en aquest fil roig de la lluita pels drets laborals.

Visca la classe treballadora sabadellenca! Visca el Primer de Maig!

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.