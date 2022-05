Sabadell dona suport a investigar el ‘Catalangate’

ERC, la Crida i Junts han impulsat que Sabadell condemni l’anomenat Catalangate, el cas d’espionatge destapat per The New Yorker que afecta desenes de personalitats polítiques i activistes independendentistes. La moció dels republicans, a la qual s’han sumat com a coproposants les altres dues formacions, ha estat aprovada al ple municipal del mes de maig, que també ha demanat una investigació i que es depurin responsabilitats.

La regidora no adscrita Marta Morell hi ha votat a favor i ha decantat ncessàriament la balança perquè la moció prosperés. En contra, s’hi ha posicionat el PSC, per com estava formulat el text, i Ciutadans, que ha carregat més durament.

El regidor socialista Eloi Cortés ha justificat el vot en contra del Govern, al·legant que hi ha la Comissió de Secrets Oficials per abordar la qüestió, que “la moció té un biaix molt clar” i que els proposants no han deixat incloure un paràgraf en el text per fer referència al “seguiment d’activistes i periodistes no independentistes” l’octubre de 2017.

“Si s’ha espiat de manera il·lícita, màxim suport a qualsevol acció judicial que serveixi per esclarir aquests fets. Però per fer això s’han de posar les proves a disposició de la Justícia”, ha afirmat Cortés, que ha acusat les formacions independentistes de “fer teatre”.

Per la seva part, el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, ha titllat el Catalangate de “propaganda per enganxar el xiclet independentista trencat”. I, en una línia semblant a Cortés, ha afirmat: “Si es demostra que s’ha fet de forma il·legal sense autorització judicial, seré el primer a condemnar-ho. Però anuncien alegrement, sense cap prova, que s’ha fet de forma il·legal”.

Els portaveus d’ERC i Junts per Sabadell, Gabriel Fernàndez i Lluís Matas, respectivament, han elevat el Catalangate a una qüestió de democràcia, llibertat i drets bàsics”.

La regidora de la Crida Anna Lara ha reblat: “Per què ens afecta a Sabadell? Ens afecta com a activistes, advocades, militants de partits i temporalment com a càrrecs electes. Ningú ens diu que no formem part de la llista”.