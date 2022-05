Creualtenc Atl i Soinco, grans triomfadors de la Copa Morral

La Copa Morral ja té els campions de l’edició d’aquest 2022. El passat diumenge es van disputar les dues finals del trofeu Morral.

El tret de sortida el van protagonitzar l’FH Pavimentos Soinco davant el CEM Prolase, en la final de veterans, dos clàssics de la competició. En un partit més igualat del que es pot veure en el marcador final, Soinco es va proclamar campió per 4-2. Una molt bona primera part en què es va arribar amb 3-1 els hi va servir per poder proclamar-se campions, ja que en la segona part l’equip del Prolase va sotmetre als campions en molts minuts d’atac i gol, que a vegades per les intervencions espectaculars del seu porter o per autèntiques jugades de mala sort, no els hi va permetre poder capgirar el marcador. Soinco va mostrar-se més efectiu, materialitzant les seves comptades ocasions i sent un veritable mur defensiu a la segona meitat per acabar guanyant el partit.

Torras envia el partit als penals

En la final del campionat social, també dos històrics del futbet del Club Natació Sabadell es tornaven a veure les cares després d’una aferrissada lluita en el darrer campionat de lliga, on el Memory es va acabar emportant el títol. Però en aquesta final, els rols van canviar, i el Creualtenc seria qui s’erigia en el gran campió, en ser més efectiu en la tanda de penals. Abans, però, ambdós equips van mantenir un duel frec a frec, amb un Memory amb més fons d’armari i un Creualtenc que amb poc en tenia prou per dur el partit a la pròrroga. Quan semblava que el Memory seria el campió, Jordi Torras forçava la tanda de penals en la darrera jugada.

El president de l’entitat, Claudi Martí, no es va voler perdre cap detall de la matinal.