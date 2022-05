Bernat Correro ja viu la gran ‘final’ de l’OAR Gràcia Sabadell

Després de l’espectacular remuntada a la pista del Sant Esteve Palautordera, l’OAR Gràcia Sabadell ja viu intensament la gran final del dissabte que ve a la pista del Sant Cugat amb el segon lloc que dona accès a les fases d’ascens a Plata en joc. El conjunt gracienc l’afrontarà amb un petit avantatge.

El conjunt gracienc l’afrontarà amb un petit avantatge d’un punt que va estar a punt de perdre aquesta passada jornada. Quan el marcador assenyalava un 13-5, més d’un seguidor gracienc es va resignar a una derrota que hauria significat un pas enrere. “Vam sortir conscienciats a la pista per guanyar i sense cap mena de relaxació, però en el primer tram de partit, tots els nostres llançaments els aturava el Pere Gesa (exporter verd-i-blanc) i semblava repetir-se el guió de la primera volta, quan ens van guanyar a casa. A més, el Sant Esteve té un senyor equip i la seva pista és molt complicada”, explica el jugador de l’OAR, Bernat Correro, que seria peça clau en la reacció amb la seva desena de gols.

“Com una bola extra”

La victòria era fonamental per no perdre un factor clau: dependre d’un mateix. A la segona meitat, l’OAR va protagonitzar una gran remuntada. “Vam passar d’un 25-20 a un 25-28. Ells van estar 12 minuts sense fer-nos un gol”, subratlla un Bernat Correro que, en canvi, va foradar la xarxa local en quatre ocasions en plena reacció. Tot i això, va tocar patir fins al final. Amb el 30-31, es van jugar dos minuts en què qualsevol equip hauria pogut marcar. Ningú ho va aconseguir i l’OAR va celebrar una victòria vital que li permetrà afrontar la ‘final’ de dissabte que ve a Sant Cugat amb un petit coixí d’un punt.

“En un partit d’handbol és impossible sortir amb la idea d’empatar, però hem de saber jugar amb aquest petit avantatge. L’objectiu serà guanyar i deixar-ho sentenciat; tanmateix, si arribem a un final de partit ajustat, sempre tindrem aquesta bola extra de l’empat. És com si fos un gol a favor”, reflexiona el ‘43’ de l’OAR, que llueix aquest dorsal des de la seva època d’infantil.

La fase d’ascens a Plata seria la cirereta a una gran campanya, però el Bernat considera que tampoc s’ha de prendre com una obligació. “L’equip ha treballat moltíssim des del 23 d’agost per millorar la temporada anterior i això s’ha aconseguit. Hem arribat fins aquí i ara hem de gaudir del moment. Passi el que passi la temporada és de ‘10’. Molts jugadors som de casa i jugar una fase d’ascens significa una gran il·lusió. No fer-ho no suposaria una decepció, però sí una desil·lusió”, reconeix.

“L’equip s’ho creu”

Bernat Borrero subratlla que la pressió no els hauria d’afectar. “Durant la temporada ja hem jugat molts partits sota pressió i hem sabut gestionar-la. L’equip està en una bona dinàmica, té confiança, s’ho creu i si fem les coses com sempre, sense invents, estic convençut que podem guanyar. No he tingut l’oportunitat de viure duels d’aquesta dimensió, però suposo que la clau és tenir tranquil·litat en els moments difícils”.