Jacobo: “Ara l’objectiu del Sabadell és fer el ‘play-off'”

El pitxitxi del Centre d’Esports, amb dotze gols, Jacobo González, ja no té cap dubte sobre quin ha de ser l’objectiu en aquesta apassionant recta final del campionat. “Arribats a aquest punt, la meva idea és molt clara. Ara mateix som quarts i, per tant, l’objectiu és fer el ‘play-off’ i intentar pujar. Tampoc podem amargar-nos i ser hipòcrites. A més, jo tinc un altre any de contracte i m’agradaria complir-lo a Segona Divisió A i no a Primera RFEF”, va explicar de manera prou contundent.

Unes declaracions que demostren l’ambició del vestidor. De fet, el mateix Pedro Munitis es va deixar anar més en l’última roda de premsa després de guanyar el Nàstic. El fet de tenir assegurada la permanència matemàtica “deixa enrere el primer repte que teníem. El fet de completar dotze jornades sense perdre ens va donar molta confiança i seguretat, però també hem de tocar de peus a terra. La igualtat és màxima i ara ets quart i la pròxima jornada pots ser vuitè”, recorda.

Alegria per Aarón

En aquesta línia de màxima transparència, Jacobo també va desvelar que “no soc de mirar els altres resultats. De fet, no sé ni contra qui juguen els rivals. No m’agrada mirar-ho. Mai ho he fet. No sé res, prefereixo centrar-me en el meu equip i la meva feina. Després, ja veurem com acaba la classificació. El més important que ara depenem de nosaltres”. També a títol més personal, va admetre que “d’ençà que tinc 9 grogues, intento tenir més cura en les meves accions. Soc un jugador que se’m veu molt quan faig una falta i intento evitar la targeta que significaria la suspensió. No em vull perdre cap partit fins a final de la lliga”.

Sobre el duel de dissabte contra el Barcelona B, el davanter madrileny considera que “serà molt diferent del partit del Gimnàstic. Es tracta d’un filial i sempre són equips amb un gran potencial i juguen bé a futbol. A més, tenen el jugador més diferencial de la categoria en la meva opinió: Ferran Jutglà. Serà un altre final, com tots els partits que queden”. Ambdós es troben entre els màxims golejadors del grup. Per cert, Jacobo va celebrar moltíssim el gol del seu company i amic Aarón Rey: “Gairebé vaig sentir la mateixa alegria que pel meu gol. Ens coneixem des de fa molt de temps quan vam coincidir al Celta i va ser un moment molt especial”.

Venudes les mil entrades

El suport massiu de l’afició pot ser fonamental. Jacobo està “molt agraït a la nostra afició. Ens segueix a tot arreu i això és una motivació especial. Ja van venir molts a Vila-real o Andorra i ara es pot batre un rècord. Esperem poder oferir-los una gran victòria”. Precisament aquest dimecres es va completar la venda del miler d’entrades facilitades pel FC Barcelona per l’afició arlequinada, que s’ubicarà en la zona visitant del Johan Cruyff.

El Centre d’Esports va fer una petició per ampliar el nombre i finalment, el FC Barcelona facilitarà 300 localitats més. També es poden adquirir a través del web del club blaugrana i a les taquilles de l’estadi el mateix dissabte, segons ha informat el mateix club arlequinat. Tenint en compte aquesta circumstància i que un bon grapat d’aficionats arlequinats han demanat carnets del FC Barcelona a amics i coneguts, la presència de seguidors superarà clarament el miler aquest dissabte i tenyirà de color blanc-i-blau les graderies de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

D’altra banda, el Centre d’Esports ha anunciat un canvi d’horari en el següent duel a la Nova Creu Alta davant el Cornellà. Es manté el dia, dissabte 14 de maig, però el partit s’iniciarà a les 7 de la tarda. En principi, estava programa per les 17 hores. Sobre les dues últimes jornades amb horaris unificats, tot apunta que els partits transcendents es jugaran en dissabte, encara sense horari fixat.