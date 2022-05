A l’espera de l’Ajuntament

La síndica municipal de greuges, Eva Abellan, va tancar el 2021 amb un 10% més de queixes que l’any anterior. En total, van ser 2.150 casos atesos. Un terç de les atencions realitzades per la institució van ser sobre problemes derivats dels serveis públics i el silenci administratiu. Segons va explicar la mateixa síndica, estem parlant de gestions o tràmits que o bé triguen massa o que no reben resposta per part de l’Ajuntament o d’algun dels serveis municipals. Ens preocupa que gran part de les queixes tinguin relació amb l’eficàcia dels serveis públics. Així i tot, creiem que cal una anàlisi profunda per entendre’n les causes.

Cal posar en valor la professionalitat dels treballadors públics de l’Ajuntament i dels serveis municipals, i analitzar si respon a les dinàmiques internes. Les institucions han d’estar controlades, ser transparents i treballar amb criteris objectius, però l’alt nivell de burocratització i de condicionants legals que hi ha actualment van en contra dels mateixos interessos de l’Ajuntament i de la ciutadania. Aplicar criteris del món privat a les institucions públiques seria un bon principi per garantir la màxima eficicàcia i eficiència.