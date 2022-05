Sabadell “necessita” 650 habitatges nous cada any

S’han de construir 650 habitatges cada any a Sabadell, apunten de SBD Cercle d’Entitats: 350 des del mercat lliure, 80 habitatges d’emergència (que ha d’assumir l’adminisitració pública) i 220 han de ser habitatge protegit, que pot promocionar un agent públic o privat. Així s’ha assegurat al debat Propostes per fomentar l’habitatge social a Sabadell.

S’han posat sobre la taula diversos models. D’una banda, la cooperativa sense ànim de lucre, on la propietat és col·lectiva i hi ha una cessió d’ús. A Catalunya hi ha 40 projectes de cooperativa que inclouen més de 750 habitatges en sol públic o privat, i es tractaria d’habitatges de protecció oficial, com ha explicat l’arquitecta Lali Daví. La cooperació público-privada i la promoció privada d’habitatge protegit són altres fórmules que funcionen a la ciutat.

Llista d’espera

Manel Rodríguez, arquitecte i director general de SALAS, ha destacat que “la gent ja té assumit que ha de comprar habitatge a dos o tres anys vista”. En aquest sentit, SALAS treballa amb tres terços: construcció de promoció privada (35%), promoció social en lloguer (30%) o promoció social en venda (35%). Rodríguez ha posat de relleu l’alta demanda d’habitatge, per sobre de l’oferta: tenim 400 persones en llista d’espera per 20 habitatges. “L’habitatge assequible ens ho treuen de les mans”, ha assenyalat.

A Sabadell fa 17 anys que funciona la col·laboració público-privada, que disposa de 600 habitatges. Donato Muñoz, conseller delegat de la societat mixta SBD Lloguer Social, ha destacat que l’habitatge protegit de l’empresa és de 67 metres quadrats de mitjana i té un preu de lloguer de 441 euros mensuals.

De la seva banda, l’arquitecte urbanista Manel Larrosa, ha posat de relleu que “l’habitatge manca d’una oferta pública potent com a servei universal”. Així, creu que és imprescindible la política de sòl per fomentar l’habitatge social. “La política urbanística a Sabadell ha estat molt pública: Can Llong, Eix Macià…”, destaca. Així, proposa una municipalització del sòl en el creixement urbà.

Sabadell, a debat

La xerrada s’emmarca dins dels debats organitzats per SBD Cercle d’Entitats, creat el 2019 i format per 130 entitats d’àmbit social, cultural, econòmic de la ciutat. Les jornades Debats de ciutat #FemSabadell tindran lloc fins a l’estiu. Els seus objectius són definir estar de diversos àmbits que afecten els sabadellencs, reflexionar i introduir noves veus. Les conclusions permetran redactar un document final.

En la primera sessió dels debats, les entitats reclamaven millores en l’accés a l’habitatge i arribaven a una conclusió conjunta: és un dret central per la cohesió social, però no es resol només des de l’adminisitració pública, també hi ha responsabilitat del sector privat.