El Sabadell vol fer un pas de gegant en un Johan Cruyff tenyit d’arlequinat

Una nova final. El Sabadell afronta un altre duel directe aquest dissabte (17 hores) a l’estadi Johan Cruyff davant el Barcelona B, que es troba un punt per sota a la taula. El conjunt arlequinat té l’oportunitat de fer un pas de gegant cap al play-off en un escenari que estarà tenyit dels colors blanc-i-blaus. Després de vendre les 1.300 localitats facilitades pel club blaugrana, la xifra podria aproximar-se als dos mil seguidors. “Estem encantats de la vida i molt agraïts. Que vinguin tants aficionats hauria de ser un plus per a nosaltres i també farà més atractiu el partit”, ha explicat Pedro Munitis.

El tècnic, en canvi, es resisteix a pronunciar la paraula play-off. Fidel al seu missatge, fa autèntics equilibris per explicar la situació actual. “Mai hem rebutjat cap repte, només volem aplicar el ‘partit a partit’ i veure’m fins a on ens porta. És evident que estem a la lluita, però la mentalitat del vestidor és la mateixa: només pensem a guanyar el pròxim partit”. Fins i tot ha fet la seva interpretació a les declaracions molt més contundents de Jacobo -“l’objectiu és fer el play-off i pujar”- aquesta mateixa setmana. “Penso que ell es referia més al seu vessant personal. És normal que vulgui jugar a Segona Divisió amb el seu equip. Estem en una situació per poder lluitar per tot mantenint l’enfocament que ens ha portat fins aquí: som un equip treballador, ambiciós i que sempre surt a guanyar”.

Munitis no considera que el 0-3 al camp del Vila-real B serveixi ara de referència. “Són dos filials amb un gran potencial, però diferents en el seu model de joc”. Té clar el càntabre que “ens tocarà patir en els moments que no tinguem la pilota. Caldrà estar molt junts i fer ajudes permanents. I amb pilota, també tenim qualitat per fer-los patir a ells”. El tècnic no tindrà cap baixa i recupera per a la convocatòria a Moha una vegada complerta la seva sanció.

No és només Jutglà

El Barcelona B ha passat del patiment de la zona baixa a lluitar pel play-off gràcies a una ratxa de sis victòries en les 7 últimes jornades i l’espectacular aportació de Ferran Jutglà, pitxitxi del grup amb 18 gols. Sembla la principal amenaça, però el tècnic arlequinat avisa: “si només fos un jugador, ho tindríem més fàcil per controlar-ho. El Barcelona B té una gran plantilla i excel·lents individualitats. La seva situació és conseqüència d’una dinàmica molt positiva”.

El seu tècnic, Sergi Barjuán, està pendent de la possible convocatòria del porter Arnau Tenas pel primer equip a causa dels problemes de Ter Stegen. Això podria donar la titularitat a Carevic contra el Sabadell. El partit serà dirigir pel col·legiat basc Aimar Velasco Arbaiza.

Estadis del play-off

La RFEF ha fet oficial l’horari unificat per a les dues últimes jornades de lliga. Contra Linares (Linarejos) i Algesires (Nova Creu Alta) es jugarà dissabte a les 18.30 hores. També es coneixen les tres seus gallegues del play-off: Riazor (Corunya), A Malata (Ferrol) i Balaidos (Vigo). Les semifinals es disputaran entre el dissabte 4 i diumenge 5 de juny (18 i 21 hores) i les dues finals el dissabte 11 de juny. L’assignació d’entrades es farà segons les necessitats d’aforament.