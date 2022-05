Consens i acord per la Caserna

L’antiga Caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell, un immoble de més de 8.000 metres quadrats, és part del patrimoni de la nostra ciutat. El ple municipal va aprovar el retorn de la titularitat de l’edifici l’any 2018, una decisió que ha acabat als tribunals. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó a l’Estat, i assegura que l’equipament abandonat i sense ús des del 1998 pertany al Govern espanyol. La justícia ha contravingut, doncs, la voluntat majoritària expressada pel plenari. Davant d’això, l’Ajuntament ha decidit recórrer la sentència, una postura encertada per defensar els interessos dels sabadellencs i el patrimoni de la ciutat.

En tots aquests anys de batalla judicial, no s’ha aconseguit res per a ningú: ni una solució, ni ningú se n’ha beneficiat. Creiem que s’han d’esgotar les vies legals i alhora apostar pel diàleg amb el Govern de l’Estat. És necessari establir consensos per arribar a un nou acord al marge dels tribunals. Aprofitem el consens que hi ha a la ciutat i les idees i projectes dels representants polítics i de la societat civil per empènyer que la Caserna sigui sabadellenca, sobre el paper i en el dia a dia de la ciutat.