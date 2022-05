La Crida planteja recuperar un programa de 32 milions d’euros per al Ripoll

La Crida per Sabadell refusa frontalment el projecte de la piscina d’onades Surfcity i reclama per al Ripoll 17 actuacions, valorades en 32 milions d’euros, aproximadament. El grup municipal vol reprendre el programa que va enllestir el 2019 per a l’entorn del riu, quan era en el Govern de la ciutat. Recalquen que va ser consensuat amb entitats ecològiques i associacions de veïns i que ara el Govern l’ha deixat oblidat en un calaix.

Algunes de les actuacions que el grup municipal reclama per a l’entorn del riu, compreses en el Programa de 2019, són la creació d’una oficina tècnica del Ripoll, la connexió de la ciutat amb el barri de Torre-romeu, la redacció d’un projecte per a rehabilitar el Molí d’en Torrella, la connexió a peu i en bicicleta de la B-124 fins al Molí d’en Font, l’obertura d’un vial públic fins al Ripoll des del camí de Can Quadres o allargar el camí de Nostra Llar fins aquest darrer emplaçament.

A més, demanen fer miradors a la ronda de Maria Gispert, noves passeres al riu, elaborar un projecte de residència d’estudiants i fer un ascensor inclinat a la zona del Taulí. Alhora, el pla demana millores per accedir al Ripoll des de la ronda de Santa Maria, des de Sol i Padrís, i del camí des de ronda de Maria Gispert fins a Sant Vicenç de Jonqueres.

El geògraf de la Crida Adam Bonnin denuncia que Surfcity no té fiabilitat i que, després de tres anys, el govern socialista no té cap projecte per al Ripoll. Posa en dubte que el projecte de 4 milions d’euros presentat als fons europeus Next Generation “pugui transformar res al voltant del riu Ripoll”.

Paral·lelament, la formació anuncia que està revisant tota la documentació del projecte Surfcity, que sospita que l’Ajuntament de Sabadell ha gestionat “ocultament” durant vuit mesos: “A la mínima incongruència ho investigarem i ho denunciarem”.