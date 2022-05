El juvenil del Sabadell vol allargar la ratxa positiva davant de l’Europa

El Centre d’Esports Sabadell arriba en una bona dinàmica a aquesta jornada 32 de Divisió d’Honor, en la qual pretén trobar-se amb la tercera victòria consecutiva. Rep a un rival que sempre el posa difícil, el CE Europa, qui es troba dècim amb 42 punts. Serà aquest dissabte (16h) en el Municipal d’Olímpia, quan el conjunt arlequinat busqui allargar la ratxa positiva.

El Sabadell està cinquè amb 50 unitats, cinc per dalt del Cornellà i set per sota del Saragossa. No obstant això, en el vestuari són ambiciosos segons l’entrenador Marc Nomen, qui assegura que “s’ha de continuar treballant per a sumar de tres en tres, sense importar a quants punts estiguin els de dalt”. El jove tècnic arlequinat se sent orgullós per “estar aconseguint el que ens vam proposar, sent més encertats i millorant en diferents facetes”. Marc és conscient que per a fer mal a l’Europa “caldrà ser molt efectius i intentar allunyar-los de la seva idea de joc per a demostrar que som un equip amb capacitat per a competir en diferents fases del joc”.

Publicitat