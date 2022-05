El filial del Sabadell continua imparable i goleja al Tibidabo (4-1)

Tot segueix igual. El filial del Centre d’Esports Sabadell no baixa el ritme i contínua en la mateixa dinàmica. Ha derrotat 4-1 al Tibidabo Torre Romeu per la jornada 27 de Segona Catalana i, d’aquesta manera, torna a demostrar una vegada més per què és el campió d’aquest grup 4.

La primera meitat ha estat molt igualada i ha tingut molta polèmica. El Tibidabo ha sorprès a tothom posant-se per damunt en el primer minut de joc amb un gol de Sergi Jurado. No obstant això, el Sabadell ha sabut com reaccionar i als 25’, Carles Fernández ha empatat el partit.

Les dades a tenir en compte d’abans del descans han estat que, Xavier Duran s’ha anat expulsat i l’àrbitre no ha assenyalat un penal a favor del conjunt visitant. Han estat factors que han influït totalment en el partit, ja que la segona part ha tingut solament color local.

Als 69’, Pere Belmonte ha posat el 2-1 i, un minut més tard, Jaume Ramoneda ha començat a sentenciar la història. El Sabadell novament ha deixat sense possibilitats a un rival que ha tingut l’oportunitat per a aconseguir un bon resultat, però no ha pogut reduir la categoria arlequinada.

Als 83’, Vladyslav Kopotun ha posat el 4-1 final i el Tibidabo ha acabat assumint la derrota, ja que els ànims han acabat sent molt baixos i, evidentment, el rendiment grupal igual.

Amb aquesta victòria, el Sabadell està primer amb 64 punts, a vint del Pirinaica amb un partit més. Pel seu costat, el Tibidabo continua vuitè momentàniament amb 31 punts, a l’espera de saber què fan el Natació Terrassa (31 pts.) i el Ripollet (30 pts.), tots dos amb dos partits menys.

Publicitat