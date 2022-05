Un gran OAR Gràcia Sabadell es classifica per la fase d’ascens

Classificats. Contra el Sant Cugat, el seu rival directe, l’OAR Gràcia ha fet el pas que li faltava per assolir la classificació per a la fase d’ascens a Plata. Ambient espectacular en un pavelló ple a vessar, amb les dues aficions donant constant suport al seu equip mentre al terreny de joc, com era d’esperar, l’igualat ha mantingut l’interès i l’emoció de principi a fi. Tot plegat una festa de l’handbol com desitjaven els dos equips més enllà de l’interès perquè el resultat els fos favorable.

Qui no l’ha encertat han estat els qui pronosticaven un marcador alt. En aquesta ocasió mèrit de les línies de contenció que no han permès jugar còmodes al rival en les respectives possessions. Senyal que els dos entrenadors, Dani Ariño i Cesc Borrell, tenien ben estudiat el contrari i que han sabut alliçonar els jugadors. En aquest context, el Gràcia no ha pogut practicar el seu joc elèctric i ha hagut de picar molta pedra per generar ocasions.

No ha estat un partit d’especial patiment per als verds-i-blancs, però sí de neguit perquè no han aconseguit aprofitar les ocasions que han tingut d’obrir més marge. Els avantatges, a excepció del 7-6 i del 21-20, sempre els han afavorit, però mai no han passat de dos gols que el Sant Cugat ha anul·lat en cinc de les sis ocasions en què s’ha produït el cas.

Eufòria gracienca

A la sisena s’ha trencat la norma, essent el porter gracienc Pau Hernàndez el protagonista del gol que ha significat la màxima diferència en el partit. El Gràcia, amb gols de Guillem Correro i Ugo Aitsahalia, s’havia tornat a avançar de dos quan faltaven 5 minuts (23-25). Poc després Dani Ariño ha demanat temps mort per intentar posar remei a la situació. Ha prescindit del porter per atacar amb 7 jugadors de camp, però el Sant Cugat no ha aprofitat la superioritat numèrica, ja que Pau Hernàndez ha aturat el llançament. No ha dubtat un instant i a porteria contrària buida ha anotat el 23-26 que ja feia olor de victòria. Guillem Pallarés ha fet pujar el 24-26 definitiu a 10 segons de la fi i tot seguit ha esclatat la celebració dels jugadors i seguidors graciencs, primer al pavelló i després a l’exterior, per la classificació.

Amb la segona plaça assegurada, l’últim partit de lliga contra el Sant Esteve Sesrovires el dissabte que ve serà intranscendent. El dilluns següent el Gràcia coneixerà els 3 rivals que tindrà en un dels tres grups de la fase final i el lloc de celebració els dies 27, 28 i 29. El primer de cada grup pujarà a Plata.