Sabadell celebra la 17a Festa de l’Animal de Companyia

La plaça Argub, del parc de Catalunya, de Sabadell s’ha omplert de gossos aquest diumenge per celebrar la 17a Festa de l’Animal de companyia, festa organitzada per la Protectora d’Animals de Sabadell. La cita, que s’ha pogut celebrar amb plena normalitat després de dos anys d’aturada per la pandèmia, ha aplegat a desenes de sabadellencs amants dels cans que han gaudit d’exhibicions canines, un quinto i desfilada de gossos. A més, l’esdeveniment, ha comptat amb paradetes per adoptar gossos i gats, una paradeta per comprar productes de la protectora, espai infantil i es podia veure diferents gossos passejats per voluntaris.

“Ens feia molta il·lusió, ja que és la festa més gran de la protectora”, ha explicat Ester Ferrer, coordinadora de voluntariat responsable de la festa. Al parlar dels animals disponibles per adopció, l‘Ester ha comentat que molts “no porten massa bé viure tancats i n’hi ha altres que per salut viurien millor amb una família”.

Gossos adoptats o apadrinats

Els assistents a la festa, s’han mostrat molt satisfets per l’esdeveniment, com l’Oriol Sellent que és padrí d’un dels gossos. “No el podem tenir a casa, però paguem cada mes i quan podem el traiem a passejar”, ha comentat l’Oriol. A més també ha declarat que la nova ubicació de l’acte, que abans se celebrava al voltant de l’ajuntament, li ha semblat més encertada perquè hi havia més espai pels animals.

Des de la protectora, han comentat que qui vulgui pot col·laborar amb ells adoptant, apadrinant, fent-se soci o simplement aportant donatius perquè es pugui continuar amb la tasca de cuidar als peluts.

La festa ha continuat fins a la tarda amb un taller infantil i un taller de jocs olfactius per a gossos, a càrrec de l’educadora canina de la Protectora.