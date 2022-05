Brillant tercer lloc del juvenil del Club Natació de vòlei a l’Estatal

Gran actuació. L’equip juvenil masculí de voleibol del Club Natació Sabadell ha assolit una brillant tercera posició al Campionat d’Espanya celebrat a Guadalajara. En el decisiu partit per pujar al podi, el conjunt sabadellenc, dirigit per Adrià Jiménez i Camilo Caro, s’ha imposat per un ajustat 3-2 a l’OBV Almeria.

El recorregut fins aquí ha estat una demostració del gran nivell del conjunt sabadellenc. A la primera fase de l’Estatal, el Club Natació va superar el CV Saragossa (3-2), CV Portol (3-2) i Arona Tenerife Sur (3-0) per acabar en primera posició del seu grup. A la segona ronda també es va mostrar implacable, guanyant a l’Emene (3-1) i CV Leganés (3-0).

Com a primers de grup de la segona fase va accedir directament a semifinals, on es va trobar amb el potent CV València. Després d’un duel molt competit, la victòria es va decantar del costat valencià per 2-3. Els nedadors s’han sabut sobreposar al cop anímic de no accedir a la final i en el partit pel tercer i quart lloc han tornat a oferir unes excel·lents prestacions davant l’OBV Almeria, un rival que també havia fet un gran campionat.

La cirereta a una gran temporada

Ha estat un partit extraordinari per ambdues parts, amb alternances i accions espectaculars. A més, amb màxima igualtat i emoció com demostren els guarismes. De fet, el Club Natació ha anat a remolc i sempre ha sabut reaccionar: 20-25, 25-22, 22-25 i 27-25 en un quart set en el qual han salvat un match-ball. Tot s’ha hagut de decidir en el tie-break, favorable als sabadellencs per un ajustat 15-12 que significava una merescuda medalla de bronze, molt celebrada pels jugadors, tècnics, familiars i amics desplaçats fins a Guadalajara. Ha estat la cirereta a una gran temporada i un nou èxit per la secció de voleibol que presideix Òscar Llagostera.