Relleu als mercats

Els mercats municipals ja són la gran (i quasi única) font de distribució d’aliments dins les ciutats. El model predominant fins als anys vuitanta del segle XX ha canviat absolutament. De fet, la mescla comercial de Sabadell és –avui dia– complexa i molt diversa. Aquesta elevada competència ha portat els mercats a la seva especialització (com ara la qualitat i proximitat del producte), però no tots els equipaments aguanten bé. I les persianes abaixades són massa habituals, en alguns mercats. Especialment als que estan situats a barris perifèrics, com ara Campoamor, els Merinals i Torre-romeu.

D’aquí que l’Ajuntament intenti visibilitzar l’existència de parades buides, a fi d’animar a una franja jove –especialment– i atraure’ls a innovar. Que donin activitat a parades ara mateix tancades i que ho facin renovant l’àmbit comercial. Evitant la concentració de parades dedicades al mateix producte (com podrien ser les fruiteries), apostant per nous usos dels equipaments (que, de fet, són edificis públics) i innovant les formes de recollida (com les bústies intel·ligents del mercat de Cerdanyola). Els mercats dels barris de Sabadell mereixen una oportunitat per omplir-los de vida.