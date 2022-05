Sabadell esdevé pionera al món de la sardana

El so del tamborí i el flabiol omplen un Sant Roc ple de gom a gom. Amb molta concentració les colles sardanistes es preparen per al concurs, cada detall compta. Diferenciats per un penó, que es troba al mig de la rotllana, i per colors, realitzen la dansa amb gran precisió al ritme de la música. Un cop finalitzada reben una gran ovació del públic.

Així ha tornat el concurs de sardanes a Sabadell, que enguany ha celebrat el 19è concurs de colles sardanistes i ha recuperat la normalitat després d’una 18a edició realitzada al pati de l’escola Nostra Llar, seguint les mesures sanitàries d’aquell moment. L’esdeveniment d’aquest any ha estat marcat per la celebració del 75è aniversari de les colles sardanistes Mirant al Cel i Sabadell Sardanista.

Ciutat pionera

La principal novetat de la cita ha estat el nou format de puntuació. Aquest any ha estat una lliga on en cada concurs s’ha competit colla contra colla. El gran canvi s’ha efectuat als esdeveniments que s’han celebrat a Sant Roc, el concurs del Campionat de Catalunya de Colles Grans i Territorial de Barcelona així com el de colles lliures. “És el primer cop que es fa colla contra colla abans la puntuació es feia per parcials i ara es valora tot de cop”, ha comentat Carles Coma, de l’agrupació Llaç d’Amistat.

Per Imma Navas, sardanista, tornar a la normalitat ha servit per “gaudir de les sardanes i més si en directe després de dos anys de restriccions”.

Un cop finalitzada la competició s’ha celebrat una sardana conjunta entre totes les colles i una oberta a tot el públic assistent. Instants després de concloure les actuacions s’han recollit les cadires, distribuïdes per la plaça, per fer espai a la comitiva de la vigília de l’Aplec de la Salut.