El Club aposta pel “bloc nacional” per recuperar el protagonisme a Europa

L’Àrea esportiva del Club Natació Sabadell, encapçalada per Xavi Balaguer, ja ha començat a confeccionar la plantilla de l’Astralpool CN Sabadell femení de cara a la pròxima temporada. Un cop sabut que David Palma continuarà al capdavant del vigent campió de lliga, el principal objectiu serà recuperar el bloc de la selecció espanyola de waterpolo, que tants èxits ha donat a l’entitat sabadellenca en la darrera dècada. Sense anar massa lluny, ara fa tres anys, el Club aixecava la cinquena i darrera Copa d’Europa amb el gruix important de jugadores internacionals amb Espanya.

Després de constatar que l’aposta en algunes jugadores estrangeres no ha tingut el rendiment esperat, el Club té pràcticament tancades les incorporacions d’Elena Ruiz, Bea Ortiz i Paula Leitón, tres jugadores joves, que dues d’elles –Ortiz i Leitón– ja saben el que és aixecar títols amb el banyador del penta campió d’Europa. Tres reforços que haurien de permetre fer un pas endavant a l’Astralpool per continuar regnant en l’àmbit nacional i tornar a presentar candidatura per ser un dels favorits per aixecar una nova Eurolliga. Amb la incorporació d’aquestes tres peces i les baixes de Brigitta Games i Maartje Keuning, queda per saber què pot passar amb el futur de la neerlandesa Sabrina van der Sloot i la nord-americana Maggie Steffens.