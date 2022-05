Mishima, Ladilla Rusa i El Pot Petit seran els caps de cartell del Festival Embassa’t, que torna en la seva 14a edició a l’escenari estrenat l’any passat, l’amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell (Vallès Occidental). La cita se celebra del 19 al 22 de maig, amb la previsió de superar els 4.000 assistents en quatre dies de concerts i els dos escenaris, per on ressonarà música pensada per a petits i grans i amb diferents estils musicals. Mishima serà el primer nom fort del festival protagonitzant la jornada inaugural amb la presentació del seu darrer treball, “L’aigua clara”. La formació El Pot Petit, que serà l’encarregada de tancar la cita diumenge a la tarda, és la primera de les propostes a punt de penjar el cartell de complet.

Les mesures de prevenció de la covid van dur l’organització a plantejar un espai obert amb alta capacitat per a poder garantir les distàncies i la continuïtat de la cita, fet que els va dur al Parc Catalunya i més concretament a l’anfiteatre, amb la Mola i Montserrat com a teló de fons. “Repetim ubicació en un dels espais més emblemàtics de la ciutat, donant una modernitat gràcies a un escenari molt europeu i natural, al mig de la ciutat i ben comunicat, i amb una capacitat enorme de fins a 2.000 persones”, explica el director del festival, Arnau Solsona.

A diferència de l’edició anterior, el festival serà un dels primers que s’obriran al públic sense mascareta ni restriccions. En aquesta ocasió, l’oferta contempla dos escenaris, el principal i un de secundari amb música electrònica de manera ininterrompuda.

Tret de sortida a quatre dies de concerts

L’estrena del festival serà el dijous 19 de maig, de la mà de la mallorquina Maria Jaume. “Ens porta el seu darrer disc, ‘Voltes i voltes’, que surt aquest mateix divendres”, detalla Solsona.

El plat fort, no només de la jornada sinó de tot el festival, arribarà amb el concert principal del grup Mishima. “Serà un dels primers concerts que fan del seu nou disc, ‘L’aigua clara’, ja van venir el 2012, van tornar el 2018, i és un plaer tornar-los a tenir al 2022”, assenyala el coordinador de la cita.

La formació Ladilla Rusa serà la més esperada de divendres. El grup té un vincle amb la ciutat, on hi va rodar el vídeoclip d’un dels temes que els va llançar a la fama, “Kitt y los coches del pasado”, es va rodar a la capital vallesana, en emplaçaments com el barri de Torre-romeu o la Zona Hermètica, coneguda pel seu passat recent vinculat amb l’oci nocturn.

“Tenen un electropol molt divertit i gamberro”, apunta Solsona, que també destaca l’actuació de formacions com Rodrigo Cuevas el mateix divendres. Dissabte serà el torn d’Alizzz, guanyador com a productor de premis com els Grammy llatins de la mà de C. Tangana.

Fi de festa amb els més menuts

Diumenge el festival posarà punt i final amb un concert de tarda adreçat als més menuts de la casa i al públic familiar. El Pot Petit s’encarregarà de posar la cirereta a quatre dies de concerts.

“Hem aplicat per aquest concert una limitació d’espai a 1.500 persones i serà el primer dels concerts que penjarà el cartell de complet”, augura Solsona. El ritme de vendes va ben encarrilat, tant pel que fa als abonaments de dia, que s’estan venent “més que mai”, diu el director, fins a paquets com el d’entrades i hotel.

En total s’espera superar els 4.000 assistents als quatre dies de concerts.