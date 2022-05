Agilitzar les llicències d’obres: principal repte dels arquitectes de Sabadell

Històricament, l’entrega de les llicències d’obres per començar una construcció a Sabadell s’ha demorat al voltant d’un any. Les dona l’Ajuntament, i és una de les qüestions que generen més inquietud entre els professionals d’aquest sector tal com ha quedat palès en un col·loqui celebrat aquest dimarts pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) al pati de l’Arteneu, a la Casa Taulé.

El repte és a escala vallesana. Segons els arquitectes, Sant Cugat és el municipi que triga més temps a entregar una llicència d’obres; al voltant de 13 mesos. “Terrassa funciona molt millor, en donen en 4 mesos, i a Sabadell al voltant d’un any”, assegura l’arquitecte Josep Lluís Gorina, corresponsal del Col·legi a Sabadell. En aquesta línia, l’arquitecte Josep Llobet subratlla que la demora en l’entrega de les llicències es va començar a agreujar “quan va desaparèixer el silenci administratiu”, a través del qual si en tres mesos no s’havia atorgat la llicència, es podia començar l’obra. Llobet creu que “així s’acaba el problema, sinó un tècnic pot deixar el paper sobre la taula i no passa res, amb pandèmia i sense”.

Si aquest és el gran problema a resoldre entre aquest col·lectiu, també hi ha altres reptes com són tenir més veu pròpia i presència a la societat. La nova seu territorial de l’entitat a Terrassa, a peu de carrer, vol ajudar a caminar en aquesta direcció, així com promoure accions per acostar-se als joves i ser més incisius per ser veus de referència als mitjans de comunicació.

Aquest col·loqui s’ha celebrat en el marc de les eleccions al COAC, que se celebraran el pròxim 17 de maig. Durant l’acte s’ha presentat la candidatura Més arquitectura, liderada per Guim Costa a degà, acompanyat per l’actual presidenta de la demarcació de Barcelona, Sandra Bestraten, que opta a la reelecció; Miquel Turné, Fermín Aparicio i Francesc Camps, entre altres.

CULTURA

Sabadell aprofitarà prou ser la capital de la cultura catalana el 2024? Quin paper hi pot jugar l’arquitectura? “Hem d’aconseguir fer actes perquè l’arquitectura estigui al focus d’aquesta capitalitat. Intentem fer espais que es quedin, rehabilitar-ne de petits i que la cultura que posem a Sabadell no marxi, que el que es faci perduri”, reivindica l’arquitecte Miquel Turné.

Entre els companys de professió assistents, alguns membres també d’altres entitats culturals de la ciutat, la sensació és que es va tard en la definició d’aquesta capitalitat i que no es planteja com un esdeveniment que hagi de deixar un llegat clar.