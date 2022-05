120 anys al servei de la ciutat

La Creu Roja celebra enguany 120 anys d’activitat a Sabadell. Des dels seus inicis, l’any 1902, ha estat una peça fonamental de la ciutat en matèria humanitària, per garantir una societat més justa i igualitària, i protegir els més vulnerables. La Creu Roja ha estat clau en els moments més difícils de la nostra història col·lectiva, com la Setmana Tràgica i després la Guerra Civil, l’atemptat d’ETA de l’any 1990, o durant la pandèmia. Volem agrair tota la feina feta per part de l’equip de Creu Roja Sabadell i ho fem extensiu a tota la xarxa de voluntaris, socis, empreses i entitats que hi col·laboren.

La Creu Roja és un exemple més de la importància de les persones en qualsevol causa, els seus 8.000 membres a la ciutat sumen en positiu per fer de Sabadell una ciutat on ningú no es quedi enrere. Els lectors habituals del Diari sabeu bé que ens agrada parlar amb dades objectives. Només l’any 2021, l’entitat va atendre 76.200 persones a través dels seus programes, triplicant la xifra d’abans de la pandèmia. En un context advers econòmicament i socialment per la Covid, creiem que la feina feta és encomiable, un orgull per a la ciutat.