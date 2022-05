“Cada concert del festival Embassa’t costaria 20 euros a Barcelona”

A darrere del cartell del Festival Embassa’t, que inclou 26 noms d’artistes, torna a haver-hi esforços per atraure públic massivament amb músics consagrats i per donar ales al talent emergent. Mishima, Alizzz, Ladilla Rusa i El Pot Petit seran alguns dels reclams amb què l’organització vol arribar als 4.000 assistents a l’Amfiteatre del Parc de Catalunya, del 19 al 21 de maig.

“Amb una entrada a l’Embassa’t pots veure 15 concerts que a Barcelona et costarien 15 o 20 euros cadascun”, comentava el director de l’esdeveniment, Arnau Solsona, en la presentació del Teatre Principal, dimarts al matí. Des que va néixer 14 anys enrere, precisament la voluntat del festival sempre ha estat que “passin coses diferents a Sabadell”. Que la ciutat bulli culturalment i que es converteixi en un pol d’atracció “per amants de la música”, expressava Solsona.

Lluny quedarà aquella passada edició del festival en què el públic va haver d’estar assegut. “Hem eliminat cadires i podrem ballar a l’Embassa’t”, celebrava el director. De fet, serà el primer festival català a celebrar-se amb normalitat prepandèmica, sense tests d’antígens, mascaretes ni distàncies de seguretat. Asseguda a la seva dreta, hi havia l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, a qui comentava en to desenfadat: “És un cartell molt ambiciós. I és especialitzat, recomano que hi vagis amb la ment oberta. Hi ha molts noms de qui sentirem a parlar d’aquí a un any”. Un dels artistes que apareixen a travesses a l’hora de despuntar, Rodrigo Cuevas.

Perquè l’Embassa’t ha demostrat que té capacitat a l’hora d’anticipar-se i detectar talents a punt de despuntar. El cas més sonat, el de Rigoberta Bandini, que tot i que no va passar desaparcebuda al cartell de l’any passat, ni molt menys era l’estrella mundial que és ara. Solsona també va recordar que el castelldefelenc Alizzz, qui pujarà a l’escenari gran del festival havent guanyat Grammys llatins com a productor de C Tangana, l’any 2013 “no el coneixia ningú” i va punxar com a discjòquei a la plaça del Gas de Sabadell, convidat per l’Embassa’t.

“L’Embassa’t no té res a envejar als grans festivals”, va defensar Farrés, qui curiosament era regidora de Joventut de l’Ajuntament 14 anys enrere, quan Solsona li va proposar crear el festival musical.

“És un festival ‘made in’ Sabadell”

L’Embassa’t s’ha mogut per diferents escenaris de la ciutat, però mai no n’ha marxat: “Ens vam entossudir a no moure’ns de Sabadell”, va refermar Solsona, que també va recordar que molts dels professionals que fan possible el festival són sabadellencs. Aquesta edició repetirà al Parc Catalunya, que el regidor de cultura, Carles de la Rosa, es “proposa consolidar com a espai emblemàtic”.

“És un festival made in Sabadell”, afegia l’alcaldessa. Aquesta edició tornarà a apostar per talent de la ciutat, com la cantant de trap Santa Salut, o l’artista de música electrònica Laura Llopart, qui també era a la presentació i va reconèixer que l’Embassa’t la va impulsar en la seva carrera musical.