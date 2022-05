Ciutadans reclama mesures per compensar el tancament provisional de la piscina de Ca n’Oriac

El grup municipal de Ciutadans (Cs) exigeix alternatives per compensar les obres a la piscina de Ca n’Oriac que retardarà l’obertura de l’equipament fins al mes d’agost. L’Ajuntament està reparant el col·lector de xarxa de clavagueram subterrani que passa sota l’equipament municipal. Per garantir-ne la seguretat, la piscina no obrirà fins que finalitzin aquests treballs, que es podrien allargar fins al mes d’agost. Adrián Hernández, portaveu del grup taronja, ha criticat la gestió municipal: “Entre aquestes reparacions i les obres del 2020, Ca n’Oriac ha estat dos anys sense l’equipament a ple rendiment”.

El líder municipal de Cs sosté que el govern no ha donat “una resposta clara” sobre els motius d’aquest retard i assenyala que es tracta “d’una mala gestió interna”. Per compensar-ho, proposa transport públic gratuït pels usuaris i abonats de l’equipament, perquè es puguin traslladar en autobús a altres piscines. I que es faci una prova pilot d’un refugi climàtic al parc del Nord per compensar el tancament provisional. Es tractaria d’un espai amb ombra i fonts d’aigua.

L’Ajuntament al·lega que “és una obra complexa”

De la seva banda, l’Ajuntament sosté que s’ha actuat “amb la màxima diligència” i es descarta obrir la piscina fins que es pugui garantir la seguretat dels banyistes. Les mateixes fonts asseguren que han sorgit “actuacions no previstes” durant les obres. A tall d’exemple, s’hi ha hagut de col·locar unes estructures metàl·liques per sostenir el terreny de forma segura. També s’han trobat restes d’antics serveis que s’ha hagut d’inspeccionar.

“L’esfondrament d’un col·lector no és un tema menor, es tracta d’una obra molt complexa i s’han hagut de fer actuacions complicades”, sosté el regidor Eloi Cortés, que demana als partits polítics que “no facin demagògia amb aquest tema”. Les obres tindran un cost de 800.000 euros.

Obres el 2020

Fa dos anys, la piscina de Ca n’Oriac ja va viure obres de reforma. L’actuació va consistir en la renovació completa de la instal·lació de filtració amb la substitució, a més, del sistema actual de cloració per un altre d’electròlisi salina. En aquest sentit, es van duplicar bombes i filtres per separat per a cadascuna de les piscines.