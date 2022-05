El Sabadell pot fer un pas de gegant davant un necessitat Cornellà

La Nova Creu Alta, de nou amb un ambient excepcional, viurà aquest dissabte (19 h) la primera de tres finals per fer realitat el somni del play-off. El Sabadell s’enfronta a un Cornellà que arriba amb l’aigua al coll i màxima necessitat per evitar el descens a Segona RFEF. La contundent derrota del Linares al camp de la Balompédica Linense (5-2) aquest divendres afegeix motivació perquè un triomf arlequinat significaria un pas de gegant.

És evident que la qualitat pot marcar la diferència en un partit, però quan només falten tres jornades els factors emocionals semblen tenir més pes que qualsevol sistema tàctic. Ara és el moment del cap fred i el cor calent. Fàcil de dir i difícil d’aplicar. Mantenir la calma quan un es juga la possibilitat d’un premi tan atractiu com el play-off i l’altre esquivar el descens és força complicat. El partit d’aquest dissabte podria significar la palanca definitiva pel Sabadell, una espècie de xarxa de seguretat pensant en els dos duels directes de les últimes dues jornades davant el Linares i l’Algesires.

Podríem gairebé assegurar que Pedro Munitis mesura les seves paraules en cada roda de premsa per mantenir intacte el seu discurs i no deixar-se arrossegar per l’eufòria de l’entorn. El tècnic càntabre insisteix que “sabem com hem arribat fins aquí i ara no canviarem l’enfocament. No pot haver-hi ni un indici de relaxació. Necessitem jugar al 200% per guanyar un rival que serà molt complicat”.

També deixa clar que serà un duel molt diferent de la passada jornada contra el Barcelona B, “perquè el Cornellà és un equip rocós que elabora menys, però és vertical i perillós al contraatac. Tancarà els espais i això ens obligarà a fer un joc molt fluid i precís”. Després de l’experiència viscuda al Johan Cruyff, l’afició tornarà a ser protagonista i sembla que hi haurà una gran entrada. “Estem molt contents i feliços del seu suport. Hem estat capaços d’enganxar molta gent i els necessitem, sobretot en moments difícils. Sabem que és impossible dominar els 90 minuts d’un partit i llavors és fonamental que l’equip noti el seu caliu per donar el màxim”. S’han venut un miler d’entrades al socis en la nova promoció del club i es podrien superar els 6.000 espectadors.

L’opció B sense Jacobo

El Sabadell tindrà una absència molt sensible per sanció: Jacobo González. “És el jugador que ha fet més gols i, per tant, suposa una baixa important. Però en altres partits també hem patit baixes i l’equip ha estat capaç de sobreposar-se i guanyar. La solució? Ara no la puc dir”. Té diverses opcions, però tot apunta al tàndem Kaxe-Néstor amb Xavi Boniquet per banda dreta com ha fet en els últims dos partits. Muguruza, totalment recuperat, podrà ser de la partida i la resta de la plantilla està disponible.

Amb l’aigua al coll arriba el Cornellà a la Nova Creu Alta: en zona de descens i depenent d’altres equips. Ni el canvi de tècnic -Gonzalo Riutort per Raül Casañ- va servir per canviar la dinàmica, sobretot fora de casa. És el pitjor visitant amb 8 punts. També va notar la lesió del sabadellenc Eloy Gila, compensada per l’encert de Christian Borrego, Chiki: 13 gols.

Trencar la mala ratxa

Trencar una ratxa negativa amb el Cornellà serà un dels objectius arlequinats. El Sabadell mai l’ha pogut guanyar a la Nova Creu Alta. Aquesta temporada, a la nova Primera RFEF, va aconseguir la primera victòria al Municipal del Baix Llobregat amb el gol de César Morgado. Ara, el repte és fer-ho també a l’Estadi on el conjunt barceloní ha sumat en totes les seves visites: un 0-1 i tres empats, l’últim (1-1) especialment dolorós perquè el gol visitant va arribar en el temps afegit en plena crisi arlequinada. El partit serà dirigit pel col·legiat càntabre José Alberto Pardeiro Puente.