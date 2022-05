Chus Oviedo (Club Tir Sabadell) afegeix el subcampionat de la Copa del Món al seu palmarès

El tirador badienc del Club de Tir Sabadell, Jesús Oviedo, ha tornat a ser protagonista en un podi internacional. Aquesta vegada per penjar-se la medalla de plata a la Copa del Món júnior per equips celebrada a Suhl (Alemanya), juntament amb els seus companys Jorge Estévez i Adrián Díaz. En l’àmbit individual, va acabar dotzè en la seva prova i el vintè en parelles mixtes.

Tot i no poder aconseguir la medalla individual, Chus Oviedo es mostrava “satisfet” del balanç d’aquest Campionat. “He marxat amb bones sensacions després d’una competició molt ajustada. Qualsevol petit detall podia ser decisiu i jo no vaig tenir sort. Per equips, en canvi, vam poder plantar cara als grans dominadors, el tirador de l’Índia, i el segon lloc és un gran resultat per la selecció estatal”, reflexiona.

Trobada del Club de Tir Sabadell

Ara ja es prepara per pròximes cites internacionals i el més important serà treballar intensament en el CAR de Madrid, on gaudeix d’una beca després de la seva gran eclosió. Cal recordar que Jesús Oviedo va ser desè en el seu debut internacional a la Copa del Món júnior disputada a l’Índia i posteriorment, va assolir una històrica medalla de bronze a l’Europeu de Croàcia i l’any passat, va ser quart en el Campionat del Món júnior al Perú.

El seu nom va ser un dels protagonistes en la tradicional trobada del Club de Tir Sabadell, que va recuperar una cita anul·lada els dos últims anys per la pandèmia. “És un orgull per a nosaltres que el Chus sigui tirador del Club i aconsegueixi èxits perquè significa també un èxit per a Sabadell i Badia”, explica el president de l’entitat sabadellenca, Ricard Martínez, també satisfet de poder reunir de nou els socis del club a l’Hotel Urpí: “Han estat dos anys complicats, però ho hem pogut superar gràcies, en bona part, a la col·laboració dels socis”. Un d’ells, l’expresident Ramón Montlleó, va ser un dels homenatjats en el moment més emotiu de la jornada. “S’ho mereix perquè són molts anys patrocinant el seu trofeu i sempre podem comptar amb ell”, diu el president.