El TSJC i el catalán

[Per Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC]

El TSJC ha decidit hacer política i no aplicar las leyes, que és el que constitucionalment li pertoca. Si los jutges d’aquest tribunal volen fer les lleis en comptes de aplicarlas el que haurien de fer es presentarse en unes elecciones, però clar saben que no aconseguirien ni el 14% de los votos (PP, Vox i Cs). En Catalunya no hay tanta gente que desprecie la cultura. Ara diuen que cal que les escoles facin el 25% de les classes en català, lo que diga el Parlament de Catalunya les importa un ràbanu. Creuen que los catalans ja saben massa català. També consideran que ellos son l’exponent clar que saben prou català, en l’escrit han comés 132 faltes ortogràfiques. No és que siguin uns inútils culturalment la causa es que “por la versión con errores notificada de la resolución de ejecución de la sentencia del 25% de castellano en las aulas, fruto de un muy desafortunado error humano en el intercambio de borradores de Trabajo.

” Ja, a més de ser catalans som imbècils. El president del TSJC és Jesús María Barrientos, que si tingués una poco de criteri aprendria català y faria que en comptes d’un 8% de sentencies a Catalunya en l’idioma vernacúlo, fossin el 100%. Se sap si el tracte a un país es colonial si els autòctons poden fer servir el seu idioma quan han d’anar al médico o als jutjats. Dos moments importantíssimos en la vida de las persones. Els metges ho han entès, els jueces no. No entienden que les paga el sou els catalans, creuen que les paga el sueldo Felipe VI, el preparao. Han decidit no prendre cap mida per arreglar el problema. No creuen que calgui donar-se un terme per a arreglar-ho.

El señor Barrientos no s’adona que ells mateixos son l’exemple que cal reforçar molt més l’uso del català a les escoles. Desmostren una falta de nivel cultural brutal y una falta de respecte per la separación de poderes im-presionante. Fa temps em vaig declarar com a independentista accidentalista, precisamente por gente como la del TSJC que demuestran una actitud arrogante propia de la gent acomplejada i provinciana que es posen nerviosos davant d’una rica realitat cultural i pluriidiomática. Quieren que todo el mundo sea como ellos: monolingües. Amb estos planteamientos cada dia hi haurà més gent que es tornarà indepe, només per deixar de parlar de jutges insensibles als ciutadans que els paguen el sou amb els seus impostos. A més a más esto ya lo probó Franco i no les salió bien.

A ver si lo entienden, señores del TSJC están haciendo el ridículo y si quieren ser el búnker del nacionalismo español preséntense a unas elecciones con el PP y Vox. Hagan su trabajo y respeten a los ciudadanos. Se ha acabado el franquismo, aunque muchas veces uno, al ver insensateces como las que vosotros perpetráis, no sabe si simplemente estaba de vacaciones. Y luego os preguntaréis: ¿por qué hay tanto indepe? Es fácil: por culpa vuestra.

El lector del Diari de Sabadell és en general una dona molt culta i haurà entès la intenció, però per si de cas hi ha algun home que cregui que, ni jo ni ningú del diari no te cultura, els diré que he intentat competir amb la falta de nivell cultural i lingüístic del TSJC. És impossible: no he arribat a les 120 faltes d’ortografia!