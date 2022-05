El Tibidabo derrota al Sallent i aconsegueix la salvació (3-2)

Objectiu aconseguit. El Tibidabo continuarà jugant l’any que ve a Segona Catalana. Després de molta incertesa i nerviosisme, el conjunt sabadellenc ha aconseguit la permanència en aquesta jornada 28 del grup 4.

Amb un miraculós gol de Francisco Espinosa als 90’, el Tibidabo Torre Romeu ha derrotat 3-2 a un CE Sallent ja descendit. Ha estat un partit molt disputat i igualat, en el qual, com moltes altres vegades, el Tibidabo ha mostrat dificultats per a reflectir un joc fluid, amb profunditat i ocasions de gol. La falta de creació i solidesa defensiva ha estat un problema permanent al llarg de la temporada i s’haurà de corregir de cara a la pròxima temporada, per a així mostrar una millor versió.

El partit ha començat de la millor forma per als locals, ja que als 11’, Abel Vicente ha posat el 1-0. No obstant això, l’alegria ha durat molt poc perquè als 18’, Arnau Casas ha posat el 1-1 en el marcador. Abans del descans, Antonio Sánchez ha tornat a avançar a un Tibidabo que fins al moment ha estat millor que el seu rival, malgrat les dificultats habituals de l’equip de Sabadell.

Després del descans, als 63’, Cristhian Acevedo ha igualat el partit posant el 2-2 que ha despertat novament el nerviosisme al Municipal de Torre Romeu. A partir d’aquest moment les sensacions han estat contínuament negatives, ja que les imprecisions han impedit que se somiés amb una victòria. No obstant això, als 89’, el que té més habilitat al Tibidabo, Francisco Espinosa, ha posat el 3-2 final perquè el partit finalitzi i la festa comenci dins del terreny de joc.

D’aquesta manera, el Tibidabo aconsegueix la salvació. La setmana vinent tindrà descans i finalitzarà la temporada visitant al Natació Terrassa en l’últim derbi vallesà de la temporada.

