Sabadell Sardanista celebra el seu 75è aniversari

El món de la sardana sabadellenca ha viscut una setmana molt intensa. Si el diumenge 8 de maig realitzaven la 19a edició del concurs de sardanes a Sabadell, aquest dissabte ha estat el torn del 75è aniversari de Sabadell Sardanista i el 13è aniversari del Monument a la Sardana. L’esdeveniment s’ha produït a una plaça de les Dones del Tèxtil plena de dansaires amb moltes ganes de celebrar.

Francesc Manaut, president de Sabadell Sardanista, s’ha mostrat molt satisfet per l’esdeveniment: “Tots els meus predecessors han fet molt bé la seva feina per arribar fins aquí estem molt contents”. Pel que fa al futur el Francesc creu que cal continuar treballant, “Jo sóc del dia a dia anar empenyent la sardana i fer feina”. A més ha afegit que la sardana enganxa, “però té poca difusió sobretot al jovent”.

Sardanes i joves

Actualment, un dels reptes que té la sardana és engrescar al jovent. Per la Marta Lorente, membre de la Colla Sabadell, és questió de temps: “En l’ambit de plaça hi ha pocs joves però en el competitiu hi ha més perquè hi ha molts concursos i costa trobar temps per ser a tot arreu”.

Toni Llorca, membre de Sabadell Sardanista, ha destacat la tasca de l’entitat: “La colla fa un gran esforç per mantenir la tradició en una ciutat tan sardanista com Sabadell i s’ha de valorar”.

Una altra opinió recollida ha estat la de la Mercè Martínez, que considera que el jovent ja no sent tanta passió per la sardana com abans, “Segur que si les prohibissin el jovent hi participaria”.

La celebració ha comptat amb una bona afluència de públic, que ha pogut gaudir d’una doble ballada de cobles, l’ofrena floral, un pastís decorat per l’ocasió i un ball final de lluïment.