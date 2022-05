Àlex Talavera presenta a Sabadell el seu projecte per la Federació Catalana de futbol

‘Els clubs, PRIMER’. Amb aquest eslògan presenta la seva candidatura per a la presidència a la Federació Catalana de Futbol, el candidat Àlex Talavera, qui ha presentat el projecte a Sabadell. Ha estat a l’Hotel Verdi on Talavera i els seus acompanyants en la candidatura han convocat als presidents dels clubs catalans de la zona i a altres persones del món del futbol interessades en les idees que es proposen per a obtenir una victòria aquest pròxim diumenge dia 22 de maig, que se celebraran les eleccions de la FCF.

Mireia Sanz ha estat l’encarregada de presentar i dirigir l’acte, donant la paraula als components del projecte i donant pas a vídeos explicatius sobre punts a destacar. En primer lloc, ha donat la paraula a Dani Busquets, qui ha tingut una breu intervenció parlant de la necessitat de descentralitzar la Federació i, d’altra banda, Jordi Graells, qui ha donat el seu punt de vista sobre l’actualitat del futbol sala i les necessitats de cara al curt i mitjà termini.

A continuació, ha estat el candidat Àlex Talavera qui ha pres la paraula per a resumir els aspectes més importants de la seva idea, recordant diverses vegades que “tot aquell interessat pot accedir a ells a través de les xarxes socials i la pàgina oficial de ‘Els clubs, PRIMER’. Després de l’exposició digital, Adolfo Borgoñó ha parlat sobre l’actualitat de la Federació Catalana de Futbol, criticant i sent sincer, des del seu punt de vista, sobre els aspectes econòmics de l’organització. A més, ha exposat diverses idees que s’haurien de dur a terme en aquest departament segons la seva opinió.

Femení i Pla de competició

Mireia Vera, qui seria l’encarregada del futbol femení, ha convidat a reflexionar sobre la situació que viu el futbol femení, fent entendre que “estem en un moment únic. Fa dos anys ningú imaginava que avui es parlés tant del futbol femení”. Per aquest motiu, Vera ha detallat diversos punts a tenir en compte i ha assegurat que” tenim moltes ganes de fer costat als clubs”. Per a finalitzar amb la seva intervenció, Mireia Vera ha donat pas a un altre vídeo explicatiu, on s’aclarien tota mena de dubtes sobre la participació i el benestar de les entitats esportives catalanes.

El següent torn ha estat per al qual seria l’encarregat del futbol formatiu, el reconegut Cristóbal Casado, qui ha donat detalls del pla de competició que es presenta. “Vull explicar-los una idea d’institut, que s’encarregui d’un seguiment de tots els aspectes de la Federació”, ha fet referència Cristóbal a una iniciativa de control i benestar dels diferents aspectes de l’organització.

Per a finalitzar amb l’acte, Àlex Talavera s’ha sincerat assegurant que “no hi ha res més darrere d’aquesta candidatura, hem volgut reflectir la nostra idea de manera transparent”. A més, el candidat ha volgut guanyar un punt d’autoestima, qualificant als seus acompanyants com a “persones amb experiència que entenen el que significa la importància i la responsabilitat de la Federació Catalana”.