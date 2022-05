La Unió Ciclista Sabadell organitza aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya

L’esdeveniment que es realitzarà aquest pròxim cap de setmana ha estat presentat aquest matí a la sala d’actes del poliesportiu Can Balsach, a la Creu Alta. Ho organitzarà la Unió Ciclista Sabadell, evidentment perquè les dues carreres planejades començaran a la nostra ciutat i, segons la regidora d’esports de l’Ajuntament de Sabadell, Laura Reyes, “s’està treballant perquè l’arribada també sigui aquí a Sabadell”.

A causa de l’absència de Miquel Borrás, president de la Unió, l’encarregat de dirigir la presentació ha estat el vicepresident de l’organització Antoni Soler, que ha explicat al detall la idea per al Campionat de Catalunya d’aquest any. A més, Soler ha donat la paraula a la regidora de l’Ajuntament i també a Joaquín Vilaplana, president de la Federació Catalana de Ciclisme, qui també ha acompanyat en la presentació. Tant Soler com Reis han mostrat una gran alegria per “la confiança dipositada tant a la ciutat com en la Unió Ciclista Sabadell per part de la Federació Catalana”.

Joaquín Vilaplana ha volgut retornar el gest de confiança, assegurant que “no sols perquè és el centenari, sinó perquè la Unió Ciclista Sabadell ha estat molts anys encarregada de l’organització d’aquest esdeveniment”. “Recordo èxits esportius molt importants i anem per més”, ha finalitzat el president.

Cursa femenina

La novetat en aquest any de celebració especial per a la Unió Ciclista Sabadell, a causa del seu primer centenari, és que la realització d’una carrera femenina serà un fet. Es donarà dissabte que ve dia 21, començarà en les instal·lacions del poliesportiu Can Balsach, anirà cap a Castellar del Vallés, Sant Llorenç de Savall, Gallifa, Sant Feliu de Codines, Castellterçol, Moià, Calders, Monistrol de Calders, tornarà a Sant Llorenç, novament cap a Castellar i, a priori, finalitzarà a Sabadell, en el mateix punt de partida.

Laura Reyes ha admès que se senten molt orgullosos perquè “nosaltres, a Sabadell, promovem l’esport femení i aquesta és una bona manera de fer-lo”.

Pel seu costat, Vilaplana ha volgut destacar “l’atractiu de la participació de les dones, en la qual assistiran totes les categories i es podran veure referències com Laia Bosch o Lucía García, que són noies campiones, amb un nivell molt alt”.

Cursa masculina

Tal com ha assegurat el president de la Federació, en l’aspecte masculí “s’ha inaugurat un circuit nou a causa de circumstàncies de l’organització, però el considero molt atractiu”. El circuit per a la categoria elit masculina al qual es referia Vilaplana també comença en Carretera de Lluçanès, cap a Castellar del Vallés, en direcció Sant Llorenç, passant per la perillosa carretera de Granera, anant a Castellterçol, Moià, Calders, Monistrol de Calders, tornant a Sant Llorenç, Castellar i Sabadell.

És a dir, els circuits seran molt similars punt per a dones i homes, amb l’excepció per a aquests últims de travessar l’estreta carretera situada a Granera. Joaquín Vilaplana ha tornat a intervenir i ha assegurat que “l’esdeveniment serà tot un èxit esportiu, amb molta participació i interès”. La cursa masculina es donarà aquest pròxim diumenge dia 22 de maig.

Per a concloure amb la presentació del Campionat de Catalunya, el vicepresident de la Unió Ciclista ha donat pas a l’explicació del cartell on es reflecteixen els recorreguts i algunes de les seves característiques a tenir en compte. La regidora s’ha acomiadat amb un “ens veiem el cap de setmana” i, el president de la Federació, Joaquín Vilaplana ha finalitzat el seu discurs destacant “la importància de donar visibilitat al ciclisme femení”.