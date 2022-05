El Sabadell no estarà sol a Linarejos en un partit que canvia d’horari

Ja es comença a viure amb intensitat el partit que dissabte jugarà el Sabadell a Linarejos i que suposa la primera oportunitat d’assolir de manera matemàtica la classificació per al play-off. La primera novetat ha estat el canvi d’horari. La Federació Espanyola, ateses les altes temperatures previstes aquest cap de setmana per a tot l’estat, ha decidit endarrerir dues hores l’inici dels partits, és a dir que s’ha passat de les 18.30 hores inicialment prevista a les 20.30 hores. Afecta la totalitat de la jornada perquè en tots els partits hi haurà alguna cosa en joc.

El conjunt de Pedro Munitis no estarà sol malgrat la distància de 800 quilòmetres entre la nostra ciutat i Linares. Gairebé s’ha omplert l’autobús que organitzen les penyes i el club, que sortirà fregant la mitjanit de divendres i tornarà després del partit. D’altra banda, s’han venut un centenar d’entrades per a seguidors arlequinats -alguns viuen en zones més pròximes a Linares – i a Sabadell uns 250 socis i acompanyants tenen previst viure el partit junts a través de la televisió a l’Hotel Urpí. En principi, Esport3 havia anunciat la retransmissió, però el canvi d’horari per part de la Federació podria fer variar la logística i també els plans del canal autonòmic per la coincidència amb la final de la Champions femenina.

Por, no; respecte, sí

En l’àmbit esportiu, la principal incògnita és saber qui serà el relleu del sancionat Sergio Aguza. El jove Sergi Almitira i Facu Garcia semblen les opcions més probables. Munitis, en canvi, recupera el pitxitxi Jacobo González. El vestidor vol mantenir el discurs de tota la temporada amb Munitis. El lateral Diego Caballo insisteix que “només podem pensar en el Linares i no donar gaires voltes més. Si després del partit les matemàtiques ens donen la classificació, molt millor. Hem de valorar la manera que hem arribat fins aquí. Fa sis mesos tot es veia molt negre i per això celebrem molt les victòries”.

Caballo, indiscutible en el carril esquerre, també destaca el factor de “dependre de nosaltres mateixos” i no l’espanta la gran trajectòria del Linares com a local. “Tots els partits són complicats. El mateix cuer ho ha demostrat guanyant els seus dos últims partits a casa. No podem sortir amb por, només amb respecte, com fem sempre davant qualsevol rival. També nosaltres hem aconseguit molt bons resultats com a visitants”.