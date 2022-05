Sabadell treu a concurs la contractació del servei de les onze escoles municipals

El Ple extraordinari de maig ha aprovat, sense el suport de la Crida, l’expedient de contractació del servei de les escoles bressol i centres d’educació infantil i familiar municipals de Sabadell. El pressupost de licitació és de 8,7 milions d’euros per un període que va des de l’1 de març del 2023 fins al 31 d’agost del 2024. D’aquesta manera, s’obre l’oferta per gestionar les onze escoles bressol i d’educació infantil i familiar municipals, un contracte que es divideix en quatre lots.

Fonts municipals destaquen que la licitació no s’ha pogut iniciar amb anterioritat per l’anunci d’Educació de la gratuïtat del curs I2 (abans P2), pel que s’ha hagut de recalcular aspectes organitzatius i pressupostaris. “No podem treure el contracte de servei sense fer estudi de viabilitat, seria una temeritat”, ha justificat el regidor d’Educació, Manuel Robles. Des de la Crida, però, Nani Valero ha retret que “el govern va molt tard” i el grup ha decidit abstenir-se a la votació. “Cal millores en la qualitat de l’atenció a la petita infància”, afegeix.

En aquest sentit, ERC ha demanat que siguin les famílies vulnerables les primeres a accedir a aquest servei i proposen que Sabadell “estudiï noves formes de gestió”. De la seva banda, Junts creu que les escoles bressol municipals són “un model d’èxit” i ha donat el seu suport a aquesta contractació. El portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, ha posat sobre la taula la construcció de l’escola bressol de la Concòrdia, una inversió que va quedar en stand-by per la crisi de la Covid.

La tramitació d’aquest expedient de contractació no finalitzarà abans de l’inici del curs 22-23 i s’estableix l’1 de març del 2023 com a data d’inici del contracte. Mentrestant, el contracte actual es prorroga.

Inscripcions, fins divendres

Aquesta setmana s’ha obert el període de preinscripció a les 12 escoles bressol públiques de la ciutat per al curs 2022-2023 (onze municipals i una de la Generalitat), termini que finalitza el proper divendres 20 de maig. Segons dades municipals, hi ha dos vacants per a infants d’entre o i 1 anys, 17 per a infants entre un any i dos anys i 14 per a alumnes d’entre dos i tres anys.

La preinscripció es farà totalment online per mitjà d’un formulari web. Des de les escoles bressol, així com des del Servei d’Educació de l’Ajuntament, s’oferirà assessorament i suport a les famílies que tinguin alguna dificultat per fer aquest tràmit.

Un centenar de places més

Sabadell tindrà un centenar de places més a les escoles bressol municipals per als alumnes de 2 anys, en el curs I2. L’Ajuntament ha previst augmentar l’oferta davant la gratuïtat d’aquesta etapa educativa el curs vinent, anunciada per la Generalitat.

El centenar de places extra, que estan autoritzades pel departament d’Educació, es distribuiran en cinc grups a diferents centres de la ciutat. Per altra banda, s’ampliarà la jornada de 10 grups d’aquest nivell, que fins ara era només de jornada de matí i passarà a ser de jornada completa.