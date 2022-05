L’hospital Taulí busca infermeres per obrir l’edifici Ripoll

Sabadell no és un municipi aliè al que passa al conjunt de Catalunya i Espanya en relació a la manca de professionals d’infermeria. A l’hospital Parc Taulí ningú amaga que en falten, i les convocatòries per captar-ne són contínues. Per exemple, a les portes de finalitzar el curs universitari, la corporació sanitària ha llançat diverses campanyes per atraure professionals. La directora d’Infermeria, Mireia Subirana, treballa des de fa mesos perquè en acabar l’estiu se n’hagin contractat unes 70, tal com avança al Diari. Si ja feien falta abans de començar a construir l’edifici Ripoll, a partir del mes d’octubre seran més necessàries que mai, ja que aquest nou espai comptarà amb 96 llits. Tant Subirana com la directora assistencial de l’hospital, Rocío Cebrián, comparteixen que “la contractació d’infermeria és la dificultat més gran que tenim”.

A Catalunya, la ràtio d’infermeres és de 6,2 per cada 1.000 pacients. Als països de l’OCDE, de 8. Amb l’embat de la Covid es van permetre contractacions excepcionals per fer front al moment d’emergència, sigui de personal estudiantil o jubilat, per exemple, però això ja s’ha deixat de fer per la millora de la situació epidemiològica i es busca reforçar els equips de forma estable. Subirana explica que “hem fet una campanya molt activa” per captar nous graduats en infermeria, tenint en compte que als centres universitaris de Catalunya cada any surten unes 1.800 infermeres. Fins d’aquí a quatre anys, el Taulí no podrà atraure el talent que surti de l’escola d’infermeria de la UAB a Sabadell. I, igualment, graduar-se allà no implicarà fer el salt a l’hospital sabadellenc, però sí que es vol treballar perquè es puguin contractar tants professionals formats a la ciutat com sigui possible i que aquests vulguin treballar al Taulí.

Per atraure professionals s’han millorat els contractes que s’ofereixen. Si habitualment anys enrere la corporació sanitària feia contractacions temporals pel període d’estiu –quan més treballadors fan vacances–, “ara oferim dos anys i, si volen continuar amb nosaltres, poden fer-ho perquè és un hospital molt gran”. Subirana creu que el Taulí ofereix un projecte interessant amb un programa d’acollida dels nous treballadors perquè tinguin al costat un company experimentat.

En aquesta línia, la direcció d’Infermeria també busca el talent local. “Ens agradaria molt que vinguessin les infermeres que viuen a Sabadell, seria una atracció de talent important. Ara creixem i creixem molt”, insisteix. I si bé es busquen acabats de graduats, també es vol portar al Taulí aquells sèniors que viuen a l’àrea d’influència de la corporació sanitària i que poden trobar una oportunitat per treballar a prop de casa. Com que la manca d’infermeres és compartida a tot Catalunya, els hospitals han d’oferir el millor de si per cridar l’atenció dels professionals. I aquí el Taulí juga la carta de ser un hospital terciari -amb pràcticament totes les especialitats- i la de la seva ubicació, per atraure aquelles persones d’aquí que al seu dia van trobar una feina a Barcelona i ara podrien tornar.

L’edifici Ripoll, al juny

No es veu a simple vista, però ja hi és. L’edifici Ripoll és el primer resultat visible de la inversió de 40 milions d’euros al Taulí que el Departament de Salut va anunciar el desembre del 2020. El Ripoll està ubicat darrere el Taulí nou i al costat de Santa Fe. Tindrà 96 llits i entrarà en funcionament a mitjans de juny, segurament abans d’un mes. Fonts coneixedores de la situació asseguren que les obres van al ritme previst i es treballa amb la voluntat d’inaugurar-lo oficialment entre final de maig i principi de juny, amb la visita del conseller de Salut, Josep Maria Argimon.

L’estructura està pràcticament acabada i aquestes setmanes sobretot es fa feina en l’interior. Seran tres plantes que tindran el mateix nombre de llits, 32 cadascuna. A la primera hi haurà semicrítics; a la segona, hospitalització quirúrgica i, a la tercera, pediàtrica. La directora assistencial, Rocío Cebrián, assegura que l’obertura d’aquest nou edifici “és molt important per reduir el nombre de pacients que tenim pendents de llit a Urgències. Disposar de més llits farà que millori el drenatge d’Urgències”. Tot i que els primers pacients entrin al Ripoll a mitjans de juny, “el guany net de llits el tindrem a finals de setembre”, explica Cebrián. I, per això, la contractació d’infermeres té marge fins aleshores, ja que a mitjans de juny les noves instal·lacions les estrenaran els pacients i els professionals de les plantes 2 i 4, perquè durant l’estiu es tancaran per reformes dels banys, en els quals trauran les banyeres i posaran plats de dutxa per fer-los més accessibles.