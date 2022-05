El Sabadell, obligat a sumar a Linares per tenir opcions de lligar el ‘play-off’

Primera oportunitat. Arriba el moment decisiu i en tots els duels d’aquesta 37a jornada hi haurà alguna cosa en joc. El Sabadell pot fer el pas definitiu cap a Galícia a Linarejos aquest dissabte (20.30 h). Està obligat a sumar davant el Linares per tenir opcions de lligar matemàticament el ‘play-off’.

L’horari unificat afegirà dosis de tensió i emoció a una tarda d’intensa calor. De fet, la Federació Espanyola, amb bon criteri, va decidir endarrerir dues hores (a les 20.30 h) tots els partits. Encara queden moltes coses per decidir: títol i ascens directe a lliga SmartBank (entre Andorra, Vila-real B i Albacete), dues places de play-off (amb 8 equips amb opcions matemàtiques) i dues de descens a la Segona RFEF.

En clau arlequinada, el Sabadell està obligat a sumar a l’estadi de Linarejos per tenir possibilitats de lligar avui mateix el play-off d’ascens. La victòria enfila el percentatge estadístic fins a un 97%, però sempre amb algun condicionant. El més clar, l’ensopegada (empat o derrota) de l’Algesires a casa davant un RM Castilla que encara podria aspirar a la cinquena plaça a l’última jornada si guanya al Nuevo Mirador. Diuen que estarà a rebentar.

El conjunt gadità, de fet, va molt lligat al Sabadell perquè en aquesta darrera jornada visitarà la Nova Creu Alta i el partit es podria convertir en un ‘cara o creu’ decisiu. Els triples o quàdruples empats amb l’Algesires involucrat serien fatídics pels arlequinats. At. Balears i Gimnàstic és l’altra via per poder celebrar el play-off aquest dissabte a Linares. Seria efectiu si es combina un triomf arlequinat amb la doble punxada de balearicos i granes a casa.

Amb un empat, les possibilitats disminueixen sensiblement, però també és possible. Llavors seria necessària una doble ensopegada dels rivals directes. Si el Sabadell perd, tota la feina quedaria per a l’última sessió de la lliga. L’avantatge, això sí, és que el conjunt de Pedro Munitis continuaria depenent d’ell mateix. Una victòria davant l’Algesires sempre li donaria el passaport a Galícia.

Sense Aguza

Sergio Aguza és l’única baixa confirmada per sanció. Tot apunta que Aarón Rey, que no va entrenar al mateix ritme que els seus companys el dijous, estarà en plenitud de condicions. El substitut d’Aguza és la gran incògnita. Munitis té diverses opcions, però Sergi Altimira i Facu Garcia són els principals candidats. També caldrà veure el reajust en atac per fer entrar Jacobo González. Pedro Munitis s’emporta tota la plantilla a Linares.

El Sabadell tampoc estarà sol. Malgrat els gairebé 800 quilòmetres de distància, s’ha omplert el bus organitzat pel club i les penyes, que viatjaran de matinada per arribar dissabte a Linares. També s’han venut més d’un centenar d’entrades a seguidors arlequinats. D’altra banda, uns 250 socis seguiran el partit junts gràcies a la iniciativa de l’Hotel Urpí.

Molt fort a casa

El Linares Deportivo ofereix una línia semblant al Sabadell: inici decebedor i gran remuntada que s’ha basat en la fortalesa a casa. No va guanyar cap dels cinc primers partits a Linarejos i després ha sumat un espectacular ‘33 de 39’. Són gairebé 7 mesos sense perdre (l’última derrota, l’1-2 contra el Barcelona B el 29 d’octubre). Han caigut Vila-real B, At. Balears o Andorra. També va plantar cara al FC Barcelona a la Copa del Rei: va caure 1-2 a la segona part després d’avançar-se en el marcador.

Una de les claus ha estat el canvi d’entrenador (Alberto González per l’argentí Sandroni) i l’encert del golejador Ion Etxaniz (13 dianes). Nando Copete, amb vuit, és un altre peça clau en la faceta ofensiva. El partit serà dirigit pel col·legiat extremeny Manuel Garcia Gómez.

Possibilitats de play-off

En cas de victòria es classifica si:

– No guanya l’Algesires davant el RM Castilla

– No guanyen At. Balears i Gimnàstic encara que ho faci l’Algesires

En cas d’empat si:

Punxen almenys dos dels rivals directes al mateix temps. Exemples:

A) Perd Algesires i no guanyen Nàstic i At. Balears;

B) Perden Algesires i Nàstic;

C) perden Algesires i At. Balears;

D) Perden At. Balears i Nàstic;

E) Guanya Algesires, empata Nàstic i perd At. Balears.