“És un cercle infernal. Podem posar preu a una obra, però quan traiem el concurs públic ja s’ha encarit i a les constructores ja no els surt a compte”. La pujada dels costos de construcció –primer per la Covid i després per la guerra d’Ucraïna– posa en dubte el futur d’11,2 milions d’euros en obres pendents de l’Ajuntament de Sabadell, segons assenyalen des del Departament d’Urbanisme.

Hi ha set projectes encallats ara mateix. O bé han quedat deserts –ningú els vol fer– o bé perquè el contractista ha renunciat a l’últim moment. El Portal Sud (5,4 milions d’euros), el centre de Participació Ciutadana de la plaça Jean Piaget (1,7 milions d’euros) i el carril bici entre Sabadell i Terrassa (874.024 euros) són alguns dels exemples. L’última obra en afegir-se a la llista ha estat el Jardí del Sud (1,8 milions d’euros) aquesta mateixa setmana.

La situació de Sabadell no és única: en el primer trimestre de l’any, 187 milions d’euros d’inversió pública va quedar deserta a tot Espanya, segons el portal de contractació estatal. La crisi de l’obra pública no entén de límits municipals: afecta els ajuntaments, i també les comunitats autònomes i l’Estat.

L’escalada de preus se situa en registres que no s’havien vist en dècades. La inflació general (+8,3%) segueix disparada, mentre que els materials de construcció marquen rècords en un any: acer (+21% interanual), fusta (+32%), alumini (33%) i en els productes derivats del petroli (+46%), segons Seopan.

Què passarà ara?

Que ningú vulgui fer front a les obres previstes per l’Ajuntament té dues conseqüències directes: caldrà revisar el cost dels projectes i posar més pressupost, i canviar els terminis previstos. Per exemple, el març s’havien d’iniciar els treballs del Jardí del Sud i ara ja s’han reprogramat per a després de l’estiu, a l’espera que alguna constructora ho pugui assumir.

En el cas de l’edifici de Jean Piaget, la regidora d’Urbanisme, Mar Molina, reconeix que el procés “serà més llarg”. L’obra ja va quedar a mitges el 2020 després de la renúncia de l’empresa adjudicatària. “El projecte ja no és realista i s’ha de calcular el cost de nou”, exposa.

L’Ajuntament preveu utilitzar un mecanisme de l’Estat, que permet als municipis poder gastar fins a un 20% més en una actuació. “Celebrem la mesura i esperem que ens ajudi a tirar endavant els projectes”, exposa Molina en referència a Jean Piaget. “Volem refer els pressupostos per fer-ho possible tenint en compte les limitacions de despesa”, conclou.

49.000 euros per no fer l’obra

L’Ajuntament de Sabadell ha obert el procés per l’incompliment de l’empresa que s’havia d’encarregar de les obres del Jardí del Sud. Preveu confiscar l’import de la garantia presentada, per un import de 49.083 euros, a més de fixar la indemnització per danys i perjudicis.